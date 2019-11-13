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تعليم

"بنين" جامعة طنطا يحصدون المراكز الأولى في مسابقة موهبتك.. صور

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 06:59 م
جامعة طنطا يحصدون
جامعة طنطا يحصدون المراكز الأولي في مسابقة موهبتك
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أحمد على
أعلن الدكتور الرفاعي مبارك ، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب أسماء الفائزين من طلاب الجامعة في مسابقة "موهبتك" ، والتى أجريت على مدار عشرة أيام في الفترة من 26/10 وحتى 5/11/2019 علي مستوي كليات الجامعة ، تحت رعاية الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا ، والتي نظمتها إدارة النشاط الفني لإكتشاف الطلاب الموهوبين في مجال الإنشاد الديني ، واختيار افضل العناصر في مجال الغناء، والعزف .

في مجال الغناء ، أسفرت نتائج المسابقة عن فوز حمدي السيد درويش بكلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الأول، وعبد الرحمن إبراهيم البنا بكلية الحقوق بالمركز الثاني ، وأحمد محمد حسنين بكلية التربية الرياضية ، بالمركز الثالث.

وفي مجال العزف ، فاز اندرو نبيل شوقي بكلية العلوم بالمركز الأول ، ومحمد اسماعيل عبدالفتاح بكلية التربية الرياضية بالمركز الثاني، وأشرقت سمير شلبي بكلية طب الأسنان بالمركز الثالث.

وفي مجال الإنشاد الديني فاز بالمركز الاول عمر حسين عرفات بكلية الهندسة ، والمركز الثاني اسامة العبد بحر بكلية الهندسة ، والمركز الثالث ندا عجلان محمود بكلية العلوم.

ومن المقرر صرف جوائز مالية لتشجيع الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بواقع 500 جنيه (مركز اول) ، و 400 جنيه (مركز ثاني)، و250 (مركز ثالث).

وضمت لجنة التحكيم ثلاثة أعضاء وهم الدكتور سمير حمودة القمري ، ورشا فوزي غزال ، ومنال صلاح شحاته.
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