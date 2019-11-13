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تعليم

تعليم الإسكندرية تعلن تغيير اسم مدرسة "البرادعي" بإدارة المنتزه

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 06:57 م
إطلاق اسم الشهيد
إطلاق اسم الشهيد المقدم محمود جمال عبد الفتاح على مدرسة محمد
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أحمد عبد العزيز
قال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه تم الانتهاء من إجراءات إطلاق اسم الشهيد المقدم محمود جمال عبد الفتاح على مدرسة محمد البرادعي الرسمية لغات متعددة المراحل بإدارة المنتزه التعليمية تخليدًا لاسم الشهيد البطل.

وأضاف " وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية في تصريح له اليوم، أن تغيير الايم تم خلال احتفالية اقامتها المديرية والمدرسة وتم تغيير اللافتة التي تعلوها

وأوضح الديب، أنه كان من المقرر ان يتم إطلاق أسم الشهيد أحمد سعد الديهي على نفس المدرسة ولكن تبين أنه إطلاق اسمه على أحد الشوارع المتفرعة من شارع الطفولة السعيدة وبناء على ذلك تم تغيير اسم المدرسة باسم الشهيد المقدم محمود جمال عبد الفتاح.
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