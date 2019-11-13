النيابة الإدارية توقف قرار تعليم البحر الأحمر بتكليف أشخاص للعمل بوظائف ملغية

ألغت النيابة الإدارية بالغردقة، برئاسة المستشار بسام حافظ، نائب رئيس الهيئة مدير نيابة الغردقة، اليوم الأربعاء، القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر رقم 699، والخاص بتكليف مدير ووكلاء الإدارات التعليمية بمدن "رأس غارب وسفاجا والغردقة ومرسى علم" بمحافظة البحر الأحمراليوم الأربعاء، والذى صدر بناء على خلفية إلغاء الوزارة لمسابقة الوظائف القيادية بتعليم البحر الأحمر فضربت المديرية به عرض الحائط، وكلفت المشار إليهم وفقا للقرار الملغي من النيابة الإدارية، معتبرة أنه تكليف وليس تعيينا.



كما ألقت النيابة الإدارية جميع نتائج مسابقة (مدير ووكيل إدارة، والتوجيه الفني، ومدير مدرسة، ووكيل مدرسة)، والخاصة بالإعلان رقم 1 لسنة 2019، والخاص بشغل الوظائف السابقة، وما ترتب عليها من آثار.



وأمرت نيابة الغردقة الإدارية، بإعادة الأشخاص إلى مناصبهم في شغل هذه الوظائف، والتي كانوا يشغلونها قبل عقد المسابقة تسييرا للأعمال، لحين انتهاء التحقيقات التي يباشرها نائب رئيس الهيئة المستشار مصطفى عامر الوكيل العام للنيابة الإدارية تحت إشراف نائب رئيس الهيئة المستشار بسام حافظ مدير نيابة الغردقة.



ويأتي قرار النيابة الإدارية بناء على الشكاوى المقدمة ضد مدير التربية والتعليم بالبحر الأحمر، والطعن في مسابقة تعيين مديري إدارات وموجهين بالبحر الأحمر، والقرار الصادر من مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بتكليف 4 قيادات لإدارات مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا ومرسى علم، رغم صدور قرار من وزارة التربية والتعليم بإلغاء المسابقة وإحالة الموضوع للتحقيقات.



وكان عدد من موظفي التعليم بالبحر الأحمر، قد تقدموا بعدد من الشكاوى، للطعن على نتيجة المسابقة، مطالبين بفحص أوراق جميع المتقدمين للوظائف القيادية بها، لوجود مجاملات، على حساب بعض القيادات التعليمية، خاصة وظائف مديري ووكلاء الإدارات التعليمية.



وكانت إدارة التحقيقات بوزارة التربية والتعليم، أصدرت قرارا بإلغاء قرار مديرية التعليم بالبحر الأحمر رقم 699، والخاص بتعيين شاغلي وظائف "مدير ووكيل إدارة، وموجه، ومديري مدرسة"، وإلزامها باللوائح والقوانين، وإحالة الموضوع للتحقيقات.