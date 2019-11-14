كاد يودي بحياته.. استئصال ورم سرطاني ضخم من رقبة عجوز أمريكي.. صور

بعد خضوعه لعملية خطيرة، نجح أطباء أمريكيون في استئصال ورم سرطاني ضخم يبلغ حجم رأسه، بعد أن كاد يودي بحياته.



وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية في أن ميلتون وينجيرت، - 81 عاما- يتعافى حاليا بعد العملية، واستئصال الورم الضخم من رقبته في مستشفى ماونت سينيا، حيث تم التخلص من الورم السرطاني الذي تضخم بصورة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية.



وقال الجراج الدكتور نظير خان إنه "عندما تمت إحالة المريض إلي، أرسلني الطبيب أشعة سريرية وأشعة بالرنين المغناطيسي، وكان رد فعلي الأولي هو أنه ورم هائل للغاية".



وقال خان إنه "لم يكن يعرف نوعية الورم، وبغض النظر عن نتائج تحليل المختبر، إلا أنني كنت أعمل أنه يؤثر على حياة المريض، وأنه يجب استئصاله".



وكان المريض وينجيرت، أكد في تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست"، أنه خائف من الخروج من المنزل لأنه لم يعد قادرا على إخفاء حجم الورم في رقبته، وقال أيضا إن العديد من الأطباء قد رفضوا إجراء الجراحة خشية أن يؤدي إزالة الورم إلى التأثير على شريان السباتي أو الترقوة.