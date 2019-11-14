ماذا حدث في حركة الطيران يوم الأربعاء 13 نوفمبر في مصر؟.. تفاصيل

حرصا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة مميزة للقراء، نعرض كل اخبار الطيران لقرائه من خلال جمع محتوى كامل لما حدث بالأمس، والأخبار كالتالي:
في مطار القاهرة.. هبوط اضطراري لطائرة قادمة من باريس لإنقاذ حياة راكب
اليوم.. مزاد علني لبيع السيارات المخزنة بجمارك مطار القاهرة
مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل لاعبي المنتخب إلى جزر القمر وكينيا
بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة
نيكولاي ملادينوف يصل القاهرة لبحث وقف التصعيد في غزة
مصر للطيران ناقلا رسميا للمؤتمر السنوي العالمي الثاني للتأمين
في مطار القاهرة.. هبوط اضطراري لطائرة قادمة من باريس لإنقاذ حياة راكب
اليوم.. مزاد علني لبيع السيارات المخزنة بجمارك مطار القاهرة
مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل لاعبي المنتخب إلى جزر القمر وكينيا
بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة
نيكولاي ملادينوف يصل القاهرة لبحث وقف التصعيد في غزة
مصر للطيران ناقلا رسميا للمؤتمر السنوي العالمي الثاني للتأمين