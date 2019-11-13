الهجرة غير الشرعية صداع في رأس أوروبا.. المنع لم ينجح في صياغة خطة للتعامل .. وخطرهم على المجتمع الأبيض حجة الاتحاد الأوروبي في ترحيلهم

- عدد المهاجرين غير المصرح بهم في أوروبا وصل الذروة في عام 2016 وتراجع بعدها

- التقديرات الجديدة تشير إلى أن نصف المهاجرين يعيشون في ألمانيا والمملكة المتحدة

- دول القارة العجوز لم تحسم أمرها في تنفيذ خطة تتعامل مع المهجرين واللاجئين



شهدت أوروبا مستوى عاليا من الهجرة في السنوات الأخيرة، وهو ما أوجد ضرورة حتمية للنقاش حول كيفية تعامل البلدان مع المهاجرين فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية ، القضايا الأمنية ، سياسات الإبعاد و جهود التكامل والإندماج، في ظل استقبال ألمانيا وبريطانيا للعدد الأكبر من المهاجرين واللاجئين الذين تزايدت أعدادهم حتى وصلت ذروتها في 2016، وفق ما ذكر تقرير لمركز بيو البحثي الأوروبي.



ووفقا للتقرير، يشكل المهاجرون صداعًا في رأس قادة أوروبا، الذين حاربوا المهاجرين في بادئ الأمر بالمنع ثم فتحت لهم أبوابها تدريجيًا مع ظهور داعش الإرهابي في سوريا والعراق، حتى انتهى التنظيم وقتل مؤخرًا زعيمه، فتراجعت موجات الهجرة.



وقال التقرير إن من بين هؤلاء المهاجرين الذين وصلوا مؤخرًا ، العديدين الذين يعيشون في أوروبا دون إذن وبشكل غير شرعي، هذا بالإضافة إلى المهاجرين الذين كانوا موجودين سابقًا ويقيمون في أوروبا بشكل غير مصرح، وهو الأمر الذي رفع العدد ليصل إلى ملايين، إلا إنهم يشكلون حصة صغيرة من إجمالي سكان أوروبا.



ويقدر تحليل مركز بيو للأبحاث استنادًا إلى مصادر البيانات الأوروبية أنه يتواجد في أوروبا ما لا يقل عن 3.9 مليون مهاجر غير مصرح لهم - وربما ما يصل إلى 4.8 مليون - تواجدوا في أوروبا في عام 2017.



ارتفع العدد الإجمالي في عام 2014 ، من 3.0 مليون إلى 3.7 مليون مهاجر غير مصرح به في أوروبا، وبلغت الأمور ذروتها ليتجاوزو الـ4 ملايين إلا أنهم لم يصلوا لــ 5.3 مليون قدموا في عام 2016.



بشكل عام ، شكل المهاجرون غير المصرح لهم أقل من 1٪ من إجمالي سكان أوروبا الذين يزيد عددهم عن 500 مليون شخص يعيشون في 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك المملكة المتحدة ، وأربع دول في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) (أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا).



ومن بين ما يقرب من 24 مليون شخص من غير مواطني دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية الذين يعيشون في أوروبا ، كان أقل من خمس المهاجرين غير المصرح به في عام 2017.



يرجع الارتفاع الأخير في أعداد المهاجرين غير المصرح لهم منذ فترة طويلة من دول خارج دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة عدد طالبي اللجوء الذين وصل معظمهم في عام 2015 ، عندما تقدم أكثر من 1.3 مليون شخص بطلب للحصول على اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي.



وتمت الموافقة على الكثير من تلك الموجة للبقاء في أوروبا.



وفي الوقت نفسه ، لا يزال العديد من طالبي اللجوء في أوروبا ينتظرون قرارًا بشأن طلباتهم المعلقة ، وهي مجموعة تشكل حوالي الربع (20٪ إلى 24٪) من السكان المهاجرين غير المصرح بهم في أوروبا منذ عام 2017.



على الرغم من أن طالبي اللجوء في انتظار اتخاذ قرار يكون له موقف قانوني مؤقت، إلا أن مستقبلهم في أوروبا غير مؤكد، حيث دخل معظمهم إلى دول القارة للإقامة دون إذن، ومعظم المتقدمين يرون طلباتهم مرفوضة الآن . وبالتالي فالكثيرون قد يتعرضوا لأوامر ترحيل في المستقبل.



نظرًا لأن طالبي اللجوء الذين ينتظرون قرارًا يتمتعون فيه بوضع قانوني مؤقت، فتشير تقديرات المركز حول عدد المهاجرين غير المصرح لهم إلى إنهم أقل من 2.9 مليون إلى 3.8 مليون وفق إحصاء القادمين عام 2017.



يشكل المهاجرون غير المصرح لهم ما يقرب من خمس (16 ٪ إلى 20 ٪) من إجمالي سكان أوروبا من خارج الاتحاد الأوروبي.



والمهاجرون غير المصرح لهم في هذا التقرير هم الأشخاص الذين يعيشون بدون تصريح إقامة في بلد إقامتهم والذين ليسوا مواطنين في أي من دول الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي للتجارة الحرة (EFTA).



ودخل معظم المهاجرين غير المصرح لهم إلى دولة من دول الاتحاد بسبب تجاوزهم مدة التأشيرة ، أو إخفاقهم في المغادرة أو بقوا في انتظار ترحيلهم.



يشمل السكان غير المصرح لهم أيضًا المولودين في دول الاتحاد الأوروبي لأبوين مهاجرين غير مصرح لهما، نظرًا لأن معظم الدول الأوروبية ليس لديها بند الجنسية المكتسبة.



يشتمل التقدير السكاني للمهاجرين غير المصرح بهم طالبي اللجوء بقرار معلق، حيث تشكل هذه المجموعة الأخيرة ما يقرب من ربع (20٪ إلى 24٪) من إجمالي عدد المهاجرين غير المصرح لهم في أوروبا.



تأتي التقديرات الجديدة للمركز في وقت يعبر فيه الجمهور في جميع أنحاء أوروبا عن آراء متباينة حول مكان المهاجرين في مجتمعاتهم.



وجد مسح متعدد للدول لعام 2018 من المركز أن الأغلبية في العديد من الدول الأوروبية تدعم ترحيل المهاجرين الذين يعيشون في بلدانهم بشكل غير قانوني.



من ناحية أخرى ، عندما سئل الأوروبيون عن اللاجئين الفارين من الحرب والعنف ، وجد استطلاع عام 2018 أيضًا أن الغالبية في جميع أنحاء أوروبا تؤيد استقبالهم ، وهي مجموعة غالبًا ما دخلت أوروبا دون إذن وتطلب اللجوء.



ويزيد عدد المهاجرين غير المصرح لهم في الولايات المتحدة عن رقم أكبر فهم مابين 10.3 مليون إلى 10.7 مليون وفقا لتقديرات عام 2017، أما في أوروبا فهم مابين 3.9 مليون إلى 4.8 مليون، وهم يشكلون حصة أكبر من إجمالي السكان (حوالي 3 ٪ في الولايات المتحدة مقارنة بأقل من 1 ٪ في أوروبا).

