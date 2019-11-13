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محافظات

بسبب الانضباط.. إحالة 53 طبيبا وممرضا للتحقيق لتغيبهم عن العمل في بنها

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 08:00 م
احالة ٥٣ طبيب وممرض
احالة ٥٣ طبيب وممرض للتحقيق لتغيبهم عن العمل في بنها
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إبراهيم الهوارى
أحال هشام سليمان رئيس الوحدة المحلية ببطا التابعة لمركز ومدينة بنها ٥٣ طبيبا وممرضا وإداريا بالوحدات الصحية للتحقيق بسبب عدم الانضباط وعدم الحضور لتقديم الخدمة الصحية للمرضى.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لرئيس الوحدة المحلية على الوحدات الصحية ببطا وبقيرة لمتابعة التزام العاملين بالتواجد في العمل.

وخلال الزيارة رصدت اللجنة غياب ٥٣ من الاطباء والإداريين والممرضين وعدم تواجدهم بمحل عملهم أثناء مواعيد العمل الرسمية وتحررت مذكرة ومخاطبة مدير الادارة الصحية ببنها للتحقيق.
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