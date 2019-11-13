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رانيا هاشم: ليس لدينا ما نخفيه ومصر تحترم حقوق الإنسان.. فيديو

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 07:59 م
رانيا هاشم
رانيا هاشم
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هاني حسين
قالت الإعلامية رانيا هاشم، تعليقًا على عرض تقرير مصر حول ملف حقوق الإنسان في المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف: "ليس لدينا ما نخفيه ونمتلك مستندات وأدلة تؤكد احترام مصر لحقوق الإنسان".

وأضافت رانيا هاشم في برنامجها "مانشيت" المذاع على قناة "أون إي": "مصر قدّمت كل المستندات والأوراق التي تؤكد على اهتمامها بحقوق الإنسان".

وتابعت رانيا هاشم قائلة: "لا يوجد تعذيب في السجون المصرية كما تروج تقارير منظمات مغرضة تشوه حقوق الإنسان في مصر، والسجون المصرية نظمت منذ يومين جولة لوسائل الإعلام دخل السجون لمتابعة حالة السجناء والأنشطة المقامة داخل السجن".
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