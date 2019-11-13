انتحار صياد فى ظروف غامضة بالسويس

اقدم احد المواطنين بمنطقة الهويس فى السويس على الانتحار شنقا فى ظروف غاضمة داخل غرفته حيث وجدته والدته معلقا بغرفته بعد تناول وجبة الغذاء.



وكان اللواء محمد جاد مدير امن السويس، قد تلقى إخطارا من الدورية الراكبة ، تفيد بلاغا من احد سكان منطقة الهويس فى العثور على جثة ه.ع. م " ٤١ سنة يعمل فى مهنة الصيد مشنوقا فى حبل بغرفته.



تم اخطار المستشار محمد حسن المحامى العام لنيابات السويس ، الذى كلف احد اعضاء النيابة بالانتقال إلى مكان الحادث.



وتبين من المعاينة الاولية أن المتوفى اقدم على الانتحار عن طريق استخدام حبل معلقا فى غرفته وتبين من سؤال والدته وشقيقته انه غير متزوج و تناول معاهم الغذاء و دخل غرفته وغاب داخلها على غير عادته وبفتح غرفته وجده مشنوقا وتم نقله الى مشرحة السويس العام لتستكمل النيابة تحقيقاتها.

