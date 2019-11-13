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حوادث

إصابة 12 مواطنا.. الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لموقع حريق التسريب البترولي بـ البحيرة

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 08:12 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
انتقلت القيادات الأمنية بمحافظة البحيرة إلى مكان الحريق الذى نشب بمنطقة المواسير بمركز ايتاى البارود من تسريب بترولي مفاجئ، كما هرعت سيارات الحماية المدنية من المراكز المحيطة للمساعدة فى إطفاء الحريق قبل أن ينتقل للقرى المجاورة.

وأكد شهود عيان عن إصابة أكثر من 12 شخصا وانتقلت أكثر من 5 سيارات إسعاف لنقل الضحايا إلى مستشفى ايتاى البارود العام والمستشفيات المجاورة.

وكان حريق هائل، قد نشب بتسريبات مواد بترولية بترعة بايتاى البارود بمحافظة البحيرة، نتيجة تسريب مواد بترولية من خط أنابيب شركة طنطا للبترول ونتج عنه تسريب بالمجاري المائية.

تلقي اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، إخطارًا من العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بوجود تسريب لمواد بترولية بإحدي المجاري المائية بنطاق عزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود، وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم فرض كردون أمني لحماية المكان وتبين من الفحص وجود كسر بماسورة خط شركة أنابيب البترول بطنطا المار بعزية " المواسير - معنيا " بمركز إيتاي البارود.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإبلاغ شركة البترول بطنطا وغلق خط أنابيب البترول وتم تعيين حراسة من مركز الشرطة على المكان المذكور وجار رفع آثار التسريب من ترعة قرعة المواسير بمركز إيتاي البارود.

وسادت حالة من الفزع والرعب بين أهالى منطقة المواسير بدائرة مركز ايتاى البارود إثر نشوب حريق هائل نشب فى تسريبات مواد بترولية بالمجارى المائية بالمنطقة وانتقلت وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وجارى إطفاء الحريق قبل أن يمتد للمناطق المحيطة

وكانت منطقة المواسير بمدينة ايتاى البارود شهدت تسريبات مواد بترولية اثر انفجار مواسير بخط أنابيب شركة طنطا للبترول مجاور للمنطقة ونتج عنه تسريب بالمجاري المائية.

تلقت الأجهزة الأمنية، بمدير الأمن، بلاغا من العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية ، يفيد بوجود تسريب لمواد بترولية بإحدي المجاري المائية بنطاق منطقة المواسير بمركز شرطة إيتاي البارود،.

وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم فرض كردون أمني لحماية المكان وتبين من الفحص وجود كسر بماسورة خط شركة أنابيب البترول بطنطا المار بعزية " المواسير - معنيا " بمركز إيتاي البارود.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة و إبلاغ شركة البترول بطنطا وغلق خط أنابيب البترول وتم تعيين حراسة من مركز الشرطة علي المكان المشار اليه وجار رفع آثار التسريب من ترعة منطقة المواسير بمركز إيتاي البارود.
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