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برلمان

بيان عاجل في البرلمان بشأن نقص دواء الغدة الدرقية

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 07:43 ص
الغدة الدرقية
الغدة الدرقية
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أسامة علي
قالت الدكتورة سماح سعد عضو مجلس النواب، إنها تقدمت ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وذلك بشأن نقص أحد الأدوية من الأسواق.

وكشف الدكتورة سماح سعد عضو مجلس النواب، خلال تصريحات لـ"صدى البلد" عن نقص علاج " الغدة الدرقية" سواء في الصيدليات التابعة للتأمين الصحى أو الصيدليات العامة،معقبة:" حتى الدواء الموجود بالاسواق غير فعال بالنسبة لمرضى الغدة الدرقية.

وطالبت الدكتورة سماح سعد عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وسرعة توفير علاج بديل يكون فعال حفاظا للمرضى.
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