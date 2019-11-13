بالفيديو.. موسي يدعم رامي جمال بهذه الكلمات وهو يغني بموسم الرياض

وجه المطرب موسي رسالة للفنان رامي جمال، بعد إصابته بمرض البهاق وذلك أثناء تواجدها بالسعودية للمشاركة فعاليات موسم الرياض برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.



وقال موسي أثناء غنائه على مسرح "ليالي المحروسة": اللي يزرع حب ومحبه هيحصد حب ومحبه ، حبيبي واخويا الفنان رامي جمال من كام شهر كلمني بعد نزول أغنيه تريند عشان يقولي مبروك امبارح بس عرفت وانا في الرياض انه تعبان من سنه من سنه كان تعبان ومخبي لا اشتكي ولا أتكلم مع حد



وتابع "ورغم تعبه كلمني عشان يقولي مبروك مع العلم اننا متكلمناش قبل كدا مكالمته في الوقت دا فرقت معايه معنويا اوي



النهاردا انا بقول لرامي جمال انا من جمهورك ومستني منك أغانيك والحانك الجميلة".



يذكر أن المطرب موسي طرح مؤخرًا أغنية "الحلوة" والتي حققت نجاح كبير وتخطت مليون ونصف مشاهدة على اليوتيوب فى لأسبوع الأول من طرحها.



