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مرأة

أبرزهن هنا الزاهد.. استوحي فستان زفافك من إطلالات عرائس 2019

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 04:59 ص
فساتين عرائس 2019
فساتين عرائس 2019
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رشا عوني
فستان الزفاف من أكثر الأمور التي تشغل بال كل فتاة ليلة زفافها، تخوض رحلة طويلة قبل موعد الزفاف بحثًا عن فستان أحلامها، تتصفح مواقع الإنترنت وتصميمات كبار مصممي الأزياء لتكتشف أحدث صيحات وخطوط الموضة فيما يخص فساتين الزفاف، منها المجسم، والمنفوش، وذو الذيل الطويل، والطرحة بطول الفستان، لتملأ أذهان كل عروس مجموعة كبيرة من التصميمات تحتار في اختيار فستان واحد منها.

يمكنك الاستعانة بالنجمات اللاتي تزوجن في عام 2019، وتصدرت صورهن مواقع التواصل الإجتماعي، واختيار فساتين مميزة، لتستوحي فكرة فستان زفافك من عرائس 2019.

النجمة هنا الزاهد من أبرز الفنانات اللاتي تزوجن هذا العام، وتألقت هنا في زفافها بفستان مميز منحها إطلالة السندريلا، كما ارتدت فستان أخر بسيط يميل أكثر للسواريه، ومازالت صور هنا الزاهد في زفافها تتنشر على مواقع التواصل الإجتماعي وتخطف قلوب الفتيات.

زوجة نجل إيلي صعب أيضًا خطفت أنظار العالم العربي بفستانين زفاف من تصميم حماها إيلي صعب، فكانت محط أنظار كل الفتيات اللاتي انبهرن بالفساتين التي ارتدتها عروس نجل إيلي صعب في زفاف دام 3 أيام .

شقيقة الفنانة ملك قورة أيضًا التي تزوجت منذ شهرين، تألقت في فستان أبيض منفوش وأنيق، منحها إطلالة مميزة ليلة زفافها.

كما خطفت زوجة ابن الفنان هاني شاكر، أنظار الجميع بفستانها الأنيق والطرحة ليلة زفافها منذ ما يقرب من شهرين، وامتلأت حسابات موقع الصور أنستجرام بصور فستانها الأنيق.
أبرزهن هنا الزاهد.. استوحي فستان زفافك من إطلالات عرائس 2019
أبرزهن هنا الزاهد.. استوحي فستان زفافك من إطلالات عرائس 2019
أبرزهن هنا الزاهد.. استوحي فستان زفافك من إطلالات عرائس 2019
أبرزهن هنا الزاهد.. استوحي فستان زفافك من إطلالات عرائس 2019
أبرزهن هنا الزاهد.. استوحي فستان زفافك من إطلالات عرائس 2019
أبرزهن هنا الزاهد.. استوحي فستان زفافك من إطلالات عرائس 2019
أبرزهن هنا الزاهد.. استوحي فستان زفافك من إطلالات عرائس 2019
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