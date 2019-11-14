اليوم.. والي تفتتح مركز ريادة الأعمال بفرع 6 أكتوبر

تفتتح اليوم الخميس، غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، مركز خدمات تطوير الأعمال بفرع البنك في 6 اكتوبر، بحضور لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري والدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس إدارة البنك، وفريق عمل البنك المركزي المصري وعدد من قيادات بنك ناصر الاجتماعي.





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