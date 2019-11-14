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أخبار البلد

اليوم.. والي تفتتح مركز ريادة الأعمال بفرع 6 أكتوبر

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 08:30 ص
غادة والي - وزير
غادة والي - وزير التضامن الاجتماعي
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محمد عبد المنعم
تفتتح اليوم الخميس، غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، مركز خدمات تطوير الأعمال بفرع البنك في 6 اكتوبر، بحضور لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري والدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس إدارة البنك، وفريق عمل البنك المركزي المصري وعدد من قيادات بنك ناصر الاجتماعي.

تقدم مراكز «رواد النيل» مجموعة من الخدمات غير المالية، لتحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال ومساعدتهم في التغلب علي التحديات التي تواجههم مثل إعداد دراسات الجدوي، والتوعية بأنواع الشركات وإجراءات تأسيسها، ونوع التمويل المناسب للشركة كما تقوم بدور حلقة الوصل بين الشركات ورواد الأعمال وسلاسل الأمداد والسوق المحلية، وتتضمن نحو 10 برامج تعمل على دعم ريادة الأعمال.

كما أن مراكز تطوير الأعمال توفر أليات التدريب و التحفيز لرفع المستوى الإبتكارى و الفنى والإدارى من خلال برامج المبادرة المختلفة كما تقدم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الدعم اللازم من تصميم و تطوير وتحفيز للإستمرار والمساهمة في نمو ريادة الأعمال في السوق المصري.
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