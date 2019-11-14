الأوقاف: انطلاق القافلة الدعوية الـ 17 إلى القاهرة الجديدة

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق القافلة الدعوية السابعة عشرة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة التاسعة صباحًا إلى القاهرة الجديدة.





وتضم القافلة ستة علماء من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع "الإسلام عمل وسلوك، نماذج من حياة التابعين".



