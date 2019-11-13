ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

من دبي إلى طهران.. إيران تستعيد أكبر مطلوب في قضايا فساد ومتورط مع شقيق روحاني

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 08:18 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
ألقت السلطات الإيرانية اليوم الأربعاء القبض على رسول دانيال زاده، وهو رجل أعمال كان هاربا خارج البلاد منذ عام 2015، بسبب حجم الديون واختلاس أموال من المصارف الإيرانية في قضية تورط بها حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، فإن رسول علي زاده كان لديه دين ضخم للبنوك الإيرانية بأكثر من 4000 مليار تومان إيراني.. (الدولار=42.1 ألف تومان).

وكان زاده هاربا في ألمانيا، وقامت المخابرات الإيرانية التابعة للحرس الثوري باستعادته، حيث أعيد من ألمانيا إلى دبي في الإمارات من ثم إلى طهران.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، علام محسن إسماعيل إن دانيال أحد أكبر مديني البنوك في إيران، وأدين في قضية حسين فريدون، وأكبر طبري.

وأوضح أن دانيال زاده هرب بعدما أدين بتهمة الرشوة، وهرب إلى الخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن زاده هو رجل أعمال ورئيس مصنع جيلان للحديد والصلب شمال إيران، والعضو المنتدب في مصنع "كاويان"، الذي هو أكبر مصنع للصفائح الفولاذية الثقيلة في الأحواز جنوبي إيران.

وجاء ذلك بعد شهور من التراشق بالاتهامات بين روحاني والسلطة القضائية، حيث قال روحاني إن القضاء يعمل على تصفية الحسابات بدلا من محاسبة الفاسدين، مطالبا بتقليص دوره في المراقبة على الحكومة.
AdvertisementS

موضوعات متعلقة

تظاهرات انفصالية في إيران.. نيران لبنان والعراق تكوي طهران.. فيديو

هل تصبح ثورة الشاعر.. تظاهرات أحوازية حاشدة في إيران تطالب بالانفصال | فيديو

إنزال العلم الإيراني من الساحات والميادين في تظاهرات الأحواز الانفصالية..فيديو

ترشيحاتنا

حمدي فتحي يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي قبل السفر لألمانيا .. شاهد

لادا جرانتا اوتوماتيك متاحة الآن في مصر .. السعر والمواصفات

تفاصيل جديدة عن الاستغاثة الأخيرة لـ هيثم أحمد زكي قبل الوفاة

برلمانية تعلق على خبر الحكومة بشأن موظفي العاصمة الإدارية

امرأة خمسينية أمام المحكمة بسبب وجبة من البيض المسلوق.. وهذا ما حدث

عاجل.. تأجيل انطلاق خليجى 24 بقطر بسبب السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفقة الحبيب.. ياسمين الخطيب تتألق بحقيبة أحمد زكي

هنتعشى إيه النهارده.. شوربة بطاطس بالذرة وساندوتش تونة بالمايونيز

بـ حذاء غريب.. دنيا بطمة بإطلالة تثير فضول متابعيها