من دبي إلى طهران.. إيران تستعيد أكبر مطلوب في قضايا فساد ومتورط مع شقيق روحاني

ألقت السلطات الإيرانية اليوم الأربعاء القبض على رسول دانيال زاده، وهو رجل أعمال كان هاربا خارج البلاد منذ عام 2015، بسبب حجم الديون واختلاس أموال من المصارف الإيرانية في قضية تورط بها حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني.





وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، فإن رسول علي زاده كان لديه دين ضخم للبنوك الإيرانية بأكثر من 4000 مليار تومان إيراني.. (الدولار=42.1 ألف تومان).





وكان زاده هاربا في ألمانيا، وقامت المخابرات الإيرانية التابعة للحرس الثوري باستعادته، حيث أعيد من ألمانيا إلى دبي في الإمارات من ثم إلى طهران.





وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، علام محسن إسماعيل إن دانيال أحد أكبر مديني البنوك في إيران، وأدين في قضية حسين فريدون، وأكبر طبري.





وأوضح أن دانيال زاده هرب بعدما أدين بتهمة الرشوة، وهرب إلى الخارج.





وتجدر الإشارة إلى أن زاده هو رجل أعمال ورئيس مصنع جيلان للحديد والصلب شمال إيران، والعضو المنتدب في مصنع "كاويان"، الذي هو أكبر مصنع للصفائح الفولاذية الثقيلة في الأحواز جنوبي إيران.



