الفيلم الوثائقى عليك السلام يا رسول الله يروى رحلة المقتنيات النبوية على المسرح الصغير

تواصل دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر احتفالاتها بالذكرى العطرة للمولد النبوى الشريف حيث تنظم امسية روحانية متنوعة تاتى ضمن فعاليات نشاطها الثقافى والفكرى وذلك فى السابعة مساء الجمعة 15 نوفمبر على المسرح الصغير وتتضمن الأمسية فيلم وثائقى يعرض لاول مرة كاملًا فى مصر.



فيلم " السلام عليك يا رسول الله " إنتاج وإخراج الفنان مجدي إمام ، تصوير ايمن ابو المكارم ، موسيقى عمر خيرت وتعليق صوتى للدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق ويتناول رحلة نقل المقتنيات الخاصة والمنسوبة للنبى الكريم حتى استقرار بعضها فى مسجد الحسين .



يسبق العرض كلمات قصيرة لكل من الدكتور على جمعة ، الدكتور مجدى عاشور المستشار الأكاديمى لدار الإفتاء المصرية ، الدكتور جمال عبد الرحيم الاستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة ، الى جانب افتتاح معرضًا لمجموعة من الصور الفوتوغرافية للفنان احمد المغربى تتناول مشاهد من الفيلم وعرض لعدد من كتب التراث التى استلهمت منها الاحداث.



كما يتخلل الامسية فقرة للانشاد الديني للمنشد محمود هلال وتكريمات لصناع الفيلم الى جانب عدد من الشخصيات التى قدمت الدعم لعرضه كاملًا بمصر لاول مرة .



يشار ان الفيلم الوثائقى " السلام عليك يا رسول الله " تمت ترجمته الى خمسة لغات هى الانجليزية ، الفرنسية ، الاوردية ، المالايو ، التركية ويعد الاول من سلسة افلام تحمل اسم الثلاثية المحمدية ينتجها ويخرجها الفنان مجدى امام .