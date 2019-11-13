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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

رامي صبري يجهز مفاجأة لـ الجمهور.. تعرف عليها

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 08:43 م
رامي صبري
رامي صبري
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قسم الفن
يستعد الان الفنان رامي صبري للسفر الي المملكة العربية السعودية لاحياء حفل في مدينة "الرياض" لكن لم يكشف تفاصيل الحفل حتى الان.

ونشر "رامي" صورة ترويجية للحفل علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" من خلال خاصية "استوري"، وعلق عليها قائلا: "الرياض قريبا".

وتعاون رامي صبري، في ألبومه الأخير مع مجموعة من الشعراء مثل أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي، هاني رجب، أما الملحنون فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم صبري عددًا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتين هما "وعجبي"، و"فارق معاك.".

يذكر أن رامي صبري، صور من قبل أغنية "مبروك علينا" على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادى حداد، فى بيروت وكانت اول تعاون بينهما
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