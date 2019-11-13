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روح القانون.. تامر أمين عن سماح الداخلية لـ مراسل الجزيرة بتشييع جثمان والده

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:09 م
الاخوانى مسعود حسین
الاخوانى مسعود حسین جعمة مراسل قناة الجزيرة
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هاني حسين
قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك مسجوناً يدعى محمود حسين جمعة وكان زميلاً في الإعلام، وبعد 2011 انتقل للعمل في الجزيرة وأرتكب جرائم سُجن بسببها.

وأضاف تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، أن والد المسجون محمود حسين توفى اليوم، وسمحت له وزارة الداخلية لتشييع جنازة والده، وما فعلته وزارة الداخلية اليوم هو روح القانون وليس القانون بحذافيره.

وفي لفتة إنسانية من جانب وزارة الداخلية، فقد سمح قطاع السجون بالوزارة للإخوانى محمود حسین جعمة مراسل قناة الجزيرة الفضائية المحبوس بسجن طرة، بالخروج من محبسه رفقة الحراسة اللازمة لأداء صلاة الجنازة وحضور مراسم دفن والده المتوفي.

وتوجه الإخواني محمود حسين جمعة صباح اليوم ، لأداء صلاة الجنازة بمسجد الصحابة - زاوية أبومسلم - مركر أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بحضور عدد من أفراد أسرته وعدد من المشيعين.

وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بتنفيذ ضوابط السياسة العقابية الحديثة ومراعاة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان بالنسبة لكافة المودعين بالسجون المصرية بغض النظر عن انتماءاتهم أو خلفياتهم السياسية.
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