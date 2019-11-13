نسرين يوسف تواصل بروفات حريم النار على مسرح الطليعة

تواصل الفنانة نسرين يوسف بروفات مكثفة للعرض المسرحي"حريم النار" استعدادا لتقديمه على مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح أواخر الشهر الجاري والمأخوذ عن النص العالمي "بيت برناردا ألبا" للشاعر والكاتب الإسباني فيديريكو غرسية لوركا وقام بتمصيره المؤلف شاذلي فرح وأعده ويخرجه محمد مكي.



وقالت نسرين إنها تجسد شخصية "قوت القلوب" الفتاة المتمردة التي تحاول الخروج من سطوة أمها على بناتها الخمسة -التى هى واحدة منهن والتي فرضت عليهن الحداد بعد وفاه أبوهن وحبسهن في المنزل لسنوات طويلة، وهو ما ترفضه قوت التى تقبل على الحياة بكل عنفوان وترغب أن تعيش وفق ما تحب موضحة أن شخصية قوت مليئة بالصراعات والانفعالات النفسية التي دافعت عن حبها له حتى لقيت حتفها.



وأشارت نسرين إلى أن الحوار سيكون باللهجة الصعيدية خاصة أن النص الأصلى تدور أحادثه في جنوب إسبانيا في منطقة تتوافق عاداتها وتقاليدها مع أعراف الجنوب المصري بموروثاته القديمة الراسخة.



وأوضحت نسرين أن سبب غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية لانشغالها بتربية ابنتها التى كانت في حاجة للرعاية فضلا عن اعتذارها عن المشاركة في العديد من الأعمال التي لم تشعر أنها ستضيف إلى رصيدها الفني مقارنة بأخر أعمالها التلفزيونية في مسلسل "الصعلوك"الذي قدمته في رمضان 2015 مع النجم خالد الصاوي ونالت عنه العديد من الجوائز.



"حريم النار" إنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة الفنان شادي سرور ومن تأليف وأشعار شاذلي فرح إعداد وإخراج محمد مكي وبطولة الفنانين عايدة فهمي ومنال زكي ونشوى إسماعيل و كرستين وعبير لطفي ونسرين يوسف، موسيقى وألحان دكتور محمد حسني، إضاءة إبراهيم الفرن وديكور دكتور محمد سعد ومادة فيلمية محمد المأمون، كريوجراف محمد ميزو وملابس شيماء محمود ومخرج منفذ محسن مرغني ومساعدو الإخراج خالد سعداوي وعبد الرحمن فرج ومنى هلال سيف محمد.