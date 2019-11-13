إصابة رئيس وحدة الحماية المدنية بإيتاي البارود وأمين شرطة و12 مواطنا في حريق تسرب البترول

أصيب رئيس وحدة الحماية المدنية بإيتاى البارود وأمين شرطة و12 شخصا آخرين بحالات اغماء واختناق وحروق من الدرجات الثلاث إثر نشوب حريق قرية المواسير بمركز ايتاى البارود بالبحيره الذى نشب اثر تسريبات مواد بترولية بسبب كسر بإحدى مواسير شركة أنابيب البترول بطنطا وتم نقل المصابين إلى مستشفى ايتاى البارود المركزى.



والمصابون هم: احمد سعيد المشمشي ٤٠ سنة حروق بالقدم اليمني ١٠ %، محمد عبد الرحمن قاسم ١٩ سنة اختناق، إبراهيم حسن صلاح ٢٠ سنة حروق بالقدمين ١٠ % ، علاء على سعد راشد ٢٥ سنة حروق متعددة بالجسم ١٠٠ % تحويل لمستشفي كفر الدوار العام، محمد صلاح عبد الهادى ٣٠ سنة ،حروق متعددة بالجسم ١٠٠ % وتحويل لمستشفي كفر الدوار العام ، وحيد احمد محمد طه ٥٠ سنة حروق بالقدمين ١٠ % اختناق، رمضان السيد عيد ٤٥ سنة حروق بالذراعين والقدمين ٤٠ % تحويل لمستشفي كفر الدوار العام ، محمد عبد التواب على ٤٥ سنة حروق بالذراعين والقدمين ٦٥ % وتم تحويله لمستشفي كفر الدوار العام ، محمود محمد الشحات ١٨ سنة حروق بالذراعين والقدمين بالظهر ٢٠% تحويل لمستشفي كفر الدوار العام ، عاطف على حسين ٣٠ سنه مصاب بحروق بسيطة اختناق ، فارس عبد الفتاح الشيخ ١١ سنه

اختناق، احمد محمد عيد المقصود ١٣ سنة حروق بسيطة اختناق، المقدم ياسر محمد سلام رئيس وحدة الاطفاء، بحالة اغماء - اختناق، امين شرطة محمد السيد القصاص ٤٠ سنة بحالة اغماء - اختناق.



