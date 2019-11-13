شوفتوا وقاحة أكتر من كده | تامر أمين عن استضافة الجزيرة لمتحدث جيش الإحتلال الإسرائيلي

قال الإعلامي تامر أمين، إن قناة الجزيرة القطرية استضافت المتحدث العسكري باسم الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.



وأضاف تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي يقتل الشعب الفلسطيني ضيف مرحب به على شاشة الجزيرة القطرية .



وتابع تامر امين:" الأقنعة تتساقط وعلينا عدم تصديق قناة الجزيرة القطرية الداعمة للإرهاب والهادفة إلى هدم الدول العربية وتقسيمها".



وأكمل تامر أمين:" المتحدث باسم جيش الاغتيال على شاشة الجزيرة يبرر الأعمال الإجرامية للاحتلال، شوفتوا خيانة ووقاحة إعلامية أكثر من ذلك".

