خلافات كبيرة تضرب جماعة الإخوان.. ومحاولة فاشلة لتنظيم وقفة أمام الأمم المتحدة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك 21 إرهابيًا إخوانيًا، كانوا ينظمون وقفة فاشلة أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن هناك انقساماً داخل التنظيم الإرهابي، وكلا منهم يبحث عن حاله.





وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الارهابي أحمد عفيفى وشقيقه ياسر عفيفى وأسرهم، هم من تجمعوا لعمل وقفه الفاشلة.





وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هناك خلافات جسيمة داخل تنظيم الإخوان، موضحًا أن الإخوان يرتبون من فترة لعمل مظاهرات ولم يفلحوا ولم يتجمع سوي 21 إرهابياً.





وأكد "موسى"، ان تلك الجماعة الإرهابية حاولا الاعتداء على مجموعة صحفيين، كاشفًا أن تلك الجماعة لم تقف سوي نصف ساعة.



