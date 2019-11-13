اشترى ipad جديد بـ 85 جنيها بس .. تعرف على التفاصيل

يبدو أن جنون خصومات البلاك فرايداى بدأ بين كبار بائعى التجزئة على الإنترنت مثل أمازون و إيباى، إلا أن هذا العرض هو الأكثر جنونًا حتى الآن، حيث يمكنك الحصول على ipad بشاشة 9.7 بوصة مقابل 4 جنيهات إسترلينى فقطـ، مايعادل 85 جنيهًا مصريًا.وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، طرح متجر currys الشهير هذا العرض على نسخة 32 جيجابايت من ipad بشاشة 9.7 بوصة، وذلك عن طريق إدخال كود FREECASE عند الشراء، والذى سيعطيك خصم بقيمة 285 جنيه إسترلينى.ويبلغ سعر الـ ipad الفعلى 289 جنيه إسترلينى، وبالتالي فالمبلغ الذى سيتم دفعه هو 4 جنيهات إسترلينى فقط، وبالطبع هو أمر فى غاية الجنون.وبدأ رواد مواقع التواصل الإجتماعى خاصةً تويتر، فى نشر القصة لتعم الإستفادة للجميع، بينما إدارة المتجر الشهير ظلت صامتة حتى الآن دون أى رد فعل او تعليق على الأمر.يذكر أن الجمعة السوداء المعروفة فى العالم كله بإسم Black Friday تكون أخر جمعة فى شهر نوفمبر، وتوافق 29 من نفس الشهر.يمكنك تصفح رابط المتجر من