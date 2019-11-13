ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب هطول الأمطار.. السلطات السعودية تغلق طريقا بالطائف

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 08:58 م
صدى البلد
Advertisements
سعيد العربي
أعلنت الجهات المعنية إغلاقًا مؤقتًا لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) بموقع "تويتر"، أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار، مطالبًا المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.

يشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ ظهر اليوم وحتى الآن أمطارًا تراوحت بين غزيرة ومتوسطة
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للضرورة القصوى.. شرطة رأس الخيمة تحظر لعب الأطفال خارج المنزل

طقس السعودية.. أمطار غزيرة وتقلبات وتحذيرات.. فيديو وصور

هطول أمطار غزيرة على مدينة حائل السعودية.. صور

شتاء قارس.. هطول أمطار غزيرة وانقطاع الكهرباء عن مدينة حلايب

أمطار غزيرة وسيول في مشعر عرفات.. فيديو

ترشيحاتنا

النائب العام: إخلاء سبيل متهمي واقعة فتاة العياط لعدم كفاية الادلة

أخضعوه لـ كشف المنشطات.. قوة رمضان صبحي أمام غانا أرعبت كاف

حمدي فتحي يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي قبل السفر لألمانيا .. شاهد

زيارة أشهر بلوجر سعودي للفيوم.. مطلق السلطان: بحب مصر وأهلها..شاهد

وزير الرياضة يتدخل في أزمة منتخب كينيا

بيني وبين فاتن حمامة خصام .. أحمد صيام يكشف أسوأ ذكرى في مشواره الفني | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفقة الحبيب.. ياسمين الخطيب تتألق بحقيبة أحمد زكي

هنتعشى إيه النهارده.. شوربة بطاطس بالذرة وساندوتش تونة بالمايونيز

بـ حذاء غريب.. دنيا بطمة بإطلالة تثير فضول متابعيها