تشغيل وحدة الشئون الاجتماعية..محافظ الفيوم يناقش أهالي شكشوك مشاكلهم

التقي اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بعدد من أهالي قرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي لبحث مشكلاتهم والعمل علي حلها .



بحضور المهندس محمد الباهي وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، وإيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمد خضير وكيل وزارة الموارد المائية والري، و أشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم, وأحمد إسماعيل هيبة رئيس مركز ومدينة أبشواي والمحاسبة ليلى طه قاسم مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، وممثلي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي والتربية والتعليم والأبنية التعليمية، ورئيس الوحدة المحلية بقرية شكشوك ، وعدد من أهالي القرية.



بدأ اللقاء باستماع محافظ الفيوم لكافة مشكلات أهالي القرية التي تتمثل في تشغيل وحدة الشئون الاجتماعية بالقرية، وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بتوفير موظفين للعمل بالوحدة لراحة أهالي القرية , كما وجه رئيس مركز ومدينة ابشواي بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني بإنشاء وحدة إطفاء بالقرية ,كما تناول اللقاء استكمال مشروع الصرف الصحي القرية ,واكد المحافظ أنه تم التواصل مع وزارة التخطيط لتوفير المبالغ المالية لإستكمال الصرف الصحي بالقرية ,كما طالب أهالي القرية بتوفير مقر جديد للوحدة المحلية بأرض البافيون بشكشوك, ووجه المحافظ وكيل وزارة الإسكان بالتنسيق مع رئيس مجلس مدينة ابشواي بدراسة الموقع والمعاينة علي الطبيعة وعرض تقرير بعد المعاينة.كما طالب الأهالي بتطوير البحيرة ومعالجة المياه بها ,أكد محافظ الفيوم أن تنمية بحيرة قارون يحظي بإهتمام القيادة السياسية ضمن برنامج تنمية البحيرات لإرتباطها الوثيق بتنشيط حركة السياحة وتوفير مصدر دخل للكثير من العاملين بحرفة الصيد,وأن المحافظة تبذل أقصي جهد لانشاء محطات الصرف الصحي لمنع تلوث مياه البحيرة .



كما طالب أهالي القرية المحافظ بتدعيم القرية بأعمدة الانارة ومحولات كهرباء حيث وجه رئيس مجلس مدينة ابشواي بالتنسيق مع قطاع الكهرباء بتوفير عدد من أعمدة الإنارة للقرية ودعمهم بمحولات كهرباء بعد المعاينة علي الطبيعة ,كما أكد لمحافظ علي مسئولي الأبنية التعليمية بطرح مدرسة الزبيدي للتعليم الأساسي بشكشوك في خطة 2019 ,2020 لمنع تكدس الطلبة ولكي تعمل فترة واحدة , كما وجه المحافظ مسئولي التربية والتعليم بسد عجز المدرسين بمدرسة أبونعمة بناءَ علي شكوي الأهالي,ووجه التفتيش المالي والاداري بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الإسكان بعمل المعاينة للإنشاءات الجديدة بمدرسة شكشوك للتعليم الاساسي حيث أن الاعمال الانشائية بالمدرسة غير مطابقة للمواصفات ,كما اكد علي ضرورة رصف طريق القرية بعد المعاينة واستكمال كافة المرافق والخدمات قبل الرصف .



وفي قطاع الصحة وجه محافظ الفيوم وكيل وزارة الصحة بتقييم الوحدة الصحية بالقرية من أطباء وأجهزة ,مع المتابعة المستمرة ,كما وجه رئيس مجلس المدينة بالتنسيق مع إدارة أوقاف ابشواي كيفية الاستفادة من المستوصف الصحي بالقرية للتيسير علي المواطنين .



كما وجه رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالتنسيق مع لجنة بائعة الأسماك بالقرية التي تضم 845 بائعة اسماك لعمل عقد تمويل للسيدات التي يجيدان تقشير الجمبري لإحياء المشروع وتوفير عائد ومصدر دخل لهن .



في نهاية اللقاء أكد محافظ الفيوم علي ضرورة تشجيع الانتاج وعمل المشروعات الصغيرة التي تخدم أهالي القرية ,مؤكدًا علي بذل كل فرد منا أقصي جهده في العمل الذي يقوم به وأداء واجبه المنوط به علي اكمل وجه, كي يسهم في دعم كافة مقدارت الدولة مما يعود بالنفع له.



