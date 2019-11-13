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تقرير يكشف فضائح عن خالد بن حمد الأخ غير الشقيق لـ أمير قطر | شاهد

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 08:59 م
الأخ غير الشقيق لأمير
الأخ غير الشقيق لأمير قطر خالد بن حمد آل ثاني
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هاني حسين
عرض الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، تقريرا عن فضائح الأخ غير الشقيق لأمير قطر خالد بن حمد آل ثاني.

وأوضح التقرير، أن عائلة تميم متورطة في الأعمال المشينة والقضية الأبرز هي تورط خالد بن حمد في تهم توجيه أوامر بالقتل في حق مواطن أمريكي واحتجاز وتعذيب آخر.

وأكد التقرير أن خالد بن حمد يسعى لجلب المخدرات وفتيات الليل في الفندق الذي كان يقيم به، كما كشف حارسه الخاص بأنه خطر على المجتمع خاصة أنه طلب منه قتل رجل وامرأة ودفنهما في الصحراء.
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