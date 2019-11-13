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تكنولوجيا

شاهد تسريبات لهاتف موتورولا Motorola RAZR القابل للطي قبل طرحة بالأسواق.. صور

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:02 م
هاتف موتورولا الجديد
هاتف موتورولا الجديد Motorola RAZR
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أحمد حازم
تم تسريب صور لهاتف موتورولا الجديد Motorola RAZR قبل ساعات من إعلان الشركة له في المؤتمر بلوس أنجلوس.

وعلى الرغم من أن الصور لا تكشف الكثير عن الهاتف ، إلا أنها وفرت لنا بعض المعلومات عن مواصفات الجهاز.

والجدير بالذكر ان الجزء السفلي من الهاتف يتميز بمنفذ USB-C لنقل البيانات والشحن، مثل معظم الهواتف الذكية الحديثة. 

ويبدو أن RAZR الجديد لا يشمل مقبس سماعات الرأس إلى جانب شاشة بـ حز بارز " Notche " ملحوظة للغاية ويتميز الهاتف أيضًا بمفصلات جانبية بارزة جدًا. 

إلى جانب الصور التي تسربت الشهر الماضي ، كان هناك أيضًا تقرير بأن RAZR الجديد سيحتوي على معالج Snapdragon 710 بسعة تصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

وقال تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق من هذا العام إن الهاتف سيكون سعره حوالي 1500 دولار.
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