شاهد تسريبات لهاتف موتورولا Motorola RAZR القابل للطي قبل طرحة بالأسواق.. صور

تم تسريب صور لهاتف موتورولا الجديد Motorola RAZR قبل ساعات من إعلان الشركة له في المؤتمر بلوس أنجلوس.



وعلى الرغم من أن الصور لا تكشف الكثير عن الهاتف ، إلا أنها وفرت لنا بعض المعلومات عن مواصفات الجهاز.



والجدير بالذكر ان الجزء السفلي من الهاتف يتميز بمنفذ USB-C لنقل البيانات والشحن، مثل معظم الهواتف الذكية الحديثة.



ويبدو أن RAZR الجديد لا يشمل مقبس سماعات الرأس إلى جانب شاشة بـ حز بارز " Notche " ملحوظة للغاية ويتميز الهاتف أيضًا بمفصلات جانبية بارزة جدًا.



إلى جانب الصور التي تسربت الشهر الماضي ، كان هناك أيضًا تقرير بأن RAZR الجديد سيحتوي على معالج Snapdragon 710 بسعة تصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.



وقال تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق من هذا العام إن الهاتف سيكون سعره حوالي 1500 دولار.

