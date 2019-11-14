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سيارات

شاهد.. كيا أوبتيما 2021 الجديدة بعد الإعلان عنها رسميا

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 03:07 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
أزاحت كيا الستار عن "أوبتيما" الجديدة كليًا بخارجية جريئة وتصميم "وجه النمر" للشبك الأمامي ومصابيح أمامية رشيقة وغطاء محرك عضلي.

كما تتمتع السيارة بخطوط جسد عضلية على مدار طول السيارة وجوانبها بالكامل، مع مصابيح خلفية جديدة متصلة بشريط ضوئي LED وخط سقف مقوس للوراء، مع عدد واسع من اختيارات الجنوط التي تتراوح بين 16 و19 إنش.

وقد انخفض ارتفاع السيارة بـ 20 مليمتر إلى 1,445 مليمتر لإضفاء مظهر أكثر رشاقة ورياضية عليها، مع استطالة قاعدة العجلات من 2,805 مليمتر إلى 2,850 مليمتر.

كيا لم تكشف عن الداخلية بعد ولكن نعلم من الصور التخطيطية الرسمية أن تغييرات واسعة ستطرأ عليها، مثل شاشة عرض رئيسية في منتصف لوحة القيادة، مع لوحة عدادات رقمية ومقود متعدد الوظائف وإعادة تصميم الكونسول الأوسط بالكامل.

كيا اوبتيما الجديدة ستنطلق في كوريا الجنوبية في ديسمبر، مع تأخير النسخة العالمية للعام القادم.
شاهد.. كيا أوبتيما 2021 الجديدة بعد الإعلان عنها رسميا
شاهد.. كيا أوبتيما 2021 الجديدة بعد الإعلان عنها رسميا
شاهد.. كيا أوبتيما 2021 الجديدة بعد الإعلان عنها رسميا
شاهد.. كيا أوبتيما 2021 الجديدة بعد الإعلان عنها رسميا
شاهد.. كيا أوبتيما 2021 الجديدة بعد الإعلان عنها رسميا
شاهد.. كيا أوبتيما 2021 الجديدة بعد الإعلان عنها رسميا
شاهد.. كيا أوبتيما 2021 الجديدة بعد الإعلان عنها رسميا
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