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مايا مرسي: 90% من الدول أشادت بجهود مصر في مجال حقوق الإنسان

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:07 م
مايا مرسي
مايا مرسي
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البهى عمرو
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن مصر كانت لها ردود قوية على الاسئلة، بمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وكشفت مرسي، أنه تم الرد على الأسئلة بأسلوب منظم، وتم عرض الملف الحقيقي لحقوق الإنسان بمصر.

وأضافت ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الارقام كانت الحد الفاصل للرد على اى كلام غير صحيح تم طرحه فى المؤتمر.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي ، إلى أن الوفد المصري عرض الصورة الحقيقية لملف حقوق الإنسان أمام العالم، وتم عرض أكثر من ملف.

وأوضحت أن 90% من الدول المشاركة فى المؤتمر أشادت بمصر و ما تقوم به من أجل حقوق الإنسان، وأكدت أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وتابعت الدكتورة مايا مرسي، أن مصر دولة قانون وتحترم وتقدر حقوق الإنسان.
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