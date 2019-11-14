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توك شو

سياسي إماراتي يشيد بزيارة السيسي لأبو ظبي ويوضح ملفات المناقشة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي
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قسم التوك شو
أشاد المحلل السياسي الإماراتي جاسم خلفان، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبو ظبي التي بدأت أمس وتستغرق يومين، موضحًا أن العلاقات المصرية الإماراتية تمتد إلى زمن بعيد والزيارة تأتي للتشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف "خلفان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أنه تم التشاور بين محمد بن زايد والرئيس عبد الفتاح السيسي في الشؤون الخاصة بـ البلدين وتبادل المصالح بين البلدين، ومناقشة الأوضاع في المنطقة العربية وخاصة الخليجية وتبادل الرؤى حول الأحداث العالمية.

وأشار السياسي الإماراتي، إلى أن العالم يرى ما يحدث في لبنان والعراق وسوريا، وغيرها من الدول التي تنهار بسبب احتلال رسمي من إيران، كما أن الدول العربية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء التدخلات الإيرانية الغاشمة في الدول العربية، ويجب التعاون مع منظمات المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الأمر.

وتابع: "إيران تريد أن تحتل هذه الدول وكان هذا حلم الخميني، ولابد أن يلتقى القادة ويضعوا الخطط، لمواجهة القتل الذي أصبح شيئا طبيعيا في بعض الدول بسبب التدخلات الإيرانية، ولا بد من التباحث في كافة الأدوار بين الأمة العربية والتصدي لدور إيران في تدمير الدول العربية".
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