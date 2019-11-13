"الإفتاء" تدشن هاشتاج #إيتاي_البارود.. وتؤكد: صاحب الحريق شهيد

قالت دار الإفتاء المصرية، إن صاحب الحريق شهيد، مستشهدة بحديث شريف، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: "الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، وَالْغَرِقُ شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة" أخرجه أبو داود (2704).



وأضافت الدار عبر فيسبوك: "إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه" اللهم الطف بعبادك يا لطيف، ودشنت دار الإفتاء هاشتاج تحت عنوان #إيتاي_البارود.



واشتعلت النيران فى خط نقل مواد بترولية، مارا بالأراضى الزراعية، لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة ، وانتقلت قوات الدفاع المدنى للسيطرة على الحريق.