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ديني

"الإفتاء" تدشن هاشتاج #إيتاي_البارود.. وتؤكد: صاحب الحريق شهيد

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:11 م
حريق
حريق
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محمود ضاحي
قالت دار الإفتاء المصرية، إن صاحب الحريق شهيد، مستشهدة بحديث شريف، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: "الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، وَالْغَرِقُ شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة" أخرجه أبو داود (2704).

وأضافت الدار عبر فيسبوك: "إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه" اللهم الطف بعبادك يا لطيف، ودشنت دار الإفتاء هاشتاج تحت عنوان #إيتاي_البارود.

واشتعلت النيران فى خط نقل مواد بترولية، مارا بالأراضى الزراعية، لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة ، وانتقلت قوات الدفاع المدنى للسيطرة على الحريق.
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