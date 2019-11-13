مصر تنتصر في معركتها بجنيف.. السفير عمر مروان: الدولة أوفت بالتزاماتها .. العربي الأوروبي: إشادات من 110 دول بمجهوداتها في ملف حقوق الإنسان

عمر مروان:

مصر اتخذت خطوات حقيقية في حماية حقوق الإنسان

إشادة دولية بخطوات مصر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان

أيمن نصري :

مصر تنجح في الاستعراض الدوري الشامل بإشادة تخطت الـ 82%



استعرض وزير شئون مجلس النواب عمر مروان أمام جلسة المراجعة الدورية الشاملة الثالثة لمصر بمجلس حقوق الإنسان التي عقدت اليوم الأربعاء في جنيف، أهم الخطوات التي قامت بها مصرُ لتنفيذِ توصياتِ جولةِ المراجعةِ السابقة، وهي: على صعيد كفالةِ حقوقِ المواطنِ المدنيةِ والسياسية:-



اكد وزير شئون مجلس النواب عمر مروان أن مصرَ قدمت تقريرَها عن الحقوقِ المدنية والسياسية إلى لجنةِ حقوق الإنسان، وأوفت بالتزامِها في هذا الشأن.



اضاف وزير شئون مجلس النواب عمر مروان انه بعد ثورة 30 يونيو عام 2013، تم تنفيذُ خارطةِ الطريق السياسية بدءا من تعديل الدستور عام 2014، وانتخاب رئيس الجمهورية في العام ذاته، وانتهاء بانتخاب مجلس النواب في نهاية عام 2015، وجميِعُها كانت تحت الإشرافِ القضائي الكاملٍ، وشهد المتابعون بالحياد والشفافية التي سادت الأجواءَ في تلك الاستحقاقات، فجاءت نتائُجها معبرة تماما عن رأى المواطنين.



ولاقت مصر في جلسة الاستعراض الدوري الشامل إشادات من عدة دول حيث أقر مندوبو وفد اليونان، خلال فاعليات المراجعةِ الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر، بجنيف بالتحديات التى تواجهها مصر منذ الاستعراض الدورى الشامل السابق، مؤكدين علي ترحيبهم بالأطر التى وضعها دستور 2014 لحماية حقوق الإنسان.



وأوضح مندوبو وفد اليونان، أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، أنهم يقدرون جهود مصر تجاه اللاجئين وخاصة اللجوء السياسي".



كما رحب وفد كينيا بأعضاء وفد مصر لهذه الدورة الثالثة، مشيدين بالخطوات المتخذة لحماية حقوق الإنسان والحريات الاساسية، موصيين بوضع سن للزواج أقله 18 عاما، ووضع برامج تدريبية لتمكين المرأة.



كما أشاد وفد ألبانيا باستضافة مصر لعدد كبير من اللاجئين على أراضيها، و رحب وفد كوت ديفوار بحرارة بوفد مصر، موجها له الشكر على تقديره وأشاد بجهود الحكومة المبذولة فى متابعة تنفيذ التوصيات السابقه ، كما هنأ مصر على تعزيز القوانين لحقوق الإنسان ولا سيما إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.



من جانبه أوصي وفد العراق بزيادة برامج التثقيف والتدريب فى مجال حقوق الإنسان، مرحبا بالخطوات التى اتخذتها حكومة مصر فى خطة الاصلاح الاقتصادى الكاملة، فيما أوصى وفد البحرين بمواصلة مكافحة التحرش الجنسى والعنف ضد المرأة وزيادة عدد وحدات الحماية والمختصين فى هذا الشأن، ومواصلة التعاون مع مكتب المفوضية السامية لتعزيز استقلال القضاء، مشيدا بالمنهجية المتكاملة فى إعداد تقرير الحكومة المصرية.



بينما أشاد وفد بيرلاوس بجهود مصر لتنفيذ أغلب التوصيات فى الاستعراض الدورى الشامل، وجهودها لتعزيز حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحقيقا للتنمية المستدامة، كما رحب وفد أوغندا بوفد مصر وأثنى تفاعله مع المجلس، مرحبا بمبادرات الحكومة فى حقوق الإنسان لا سيما ذوى الإعاقة.



وعلى الجانب الأخر قال أيمن نصري رئيس المنتدي العربي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أن كلمة الوفد المصري قدمت شرح واف لما قدمته الدولة من تنفيذ للتوصيات التي قدمت لها في العرض الدوري الثاني في نوفمبر ٢٠١٤ وبلغت ٣٠٠ توصية قبلت مصر منها ٢٢٤ كليا و ٢٣ جزئيا ورفضت ٢٣ لتعارضها مع الدستور وأخذت علما ٢٩ توصية لأنها منفذة بالفعل واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة .



واكد نصري في بيان تحليلي أن التقرير المقدم من الوفد المصري استند على 14 محور على النحو التالي :



الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، حماية الحقوق المدنية والسياسية، حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمكين المرأة سياسيا، حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، تمكين الشباب اقتصاديا وسياسيا، مكافحة الفساد، حماية اللاجئين والمغتربين، مكافحة الهجرة غير الشرعية، مكافحة الاتجار بالبشر، احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، نشر ثقافة حقوق الإنسان، التعاون مع الآليات الدولية.



كما أوضح في البيان، أن عدد المداخلات جاءت من 133 دولة 110 دولة، أشادت بمجهودات الدولة المصرية بالتزامها بتفيذ التوصيات التي قدمت لها واثنت على اداء الحكومة المصرية في تحسين أوضاع حقوق الإنسان وقدمت بعض التوصيات وهي نسبة 82٪؜ من إجمالي الـ 133 دولة وهي نسبة جيدة جدا تعكس مدي رضاء وارتياح الدول الأعضاء للإجراءات التي اقرتها الدولة المصرية لتنفيذ التوصيات ال246 بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان.



واكد نصري أن هناك تغيرا واضحا في مواقف بعض الدول التي ادانة الدولة المصرية في العرض الدوري 2014 وهو ما يعني اعتراف واصح من هذه الدول بتحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتزامها بتفيذ التوصيات التي قدمت لديها . وهذه الدول هي:- انجلترا وفرنسا و الدانمارك .



وأضاف نصري ان الـ23 دولة التي قدمت ادانة للدولة المصرية هي الدول التي تصل اليها صورة مشوشة وغير حقيقية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر نتيجة للتأثر بتقارير هيومان رايتش ووتش والعفو الدولية والتي هي كاذبة ولكن ده يعني أن حجم التأثير التي تركته هذه المنظمات برغم التمويلات الضخمة لم يتعدي نسبة الـ 18 ٪؜ وأهم هذه الدول هي دول أوروبية وهي على سبيل المثال هولندا - النرويج - اسبانيا - سويسرا - السويد - النمسا - بلجيكا.



أما الدول التي لها خلافات سياسية مع الدولة المصرية تعمدت الهجوم وهو موقف مسبق ومعروف من تركيا وقطر التي رفضت ذكر اسم الدولة المصرية واكتفت بقول الدولة قيد الاستعراض.



واردف ان معظم التوصيات من الدول المشاركة طالبت الدولة المصرية ببذول المزيد من المجهودات لتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا وتشديد العقوبات في التحرش الجنسي والاغتصاب والعنف المنزلي وهو بالفعل ما نفذته الدولة المصرية في اخر ٤ سنوات.



واختتم في البيان، أنه برغم الهجوم الذي طال الدولة المصرية ومحاولات مستمرة لتشوية صورتها أمام المجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان الإ أن الدولة المصرية تنجح للمرة الثانية في الاستعراض الدولي الشامل في الحصول على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وللمرة الثانية القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وقناة الجزيرة تفشل في تصدير صورة اقليميا ودوليا أن الدولة المصرية ستدان في العرض الدوري الشامل وهو ما كان متوقعا نتيجة لوعي من المجتمع الدولي والدول الأعضاء بمجهودات الدولة المصرية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان طبقا للمعايير والضوابط الدولية واعتراف بدور مصر القيادي في المنطقة وتقدير لمجهودتها في مكافحة الإرهاب واستضافة اللاجئين والهجرة غير الشرعيه.

