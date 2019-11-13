انتصار جديد للدبلوماسية.. 110 دول تشيد بـ مصر وتغيير موقف إنجلترا وفرنسا

قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي وحقوق الإنسان بجنيف: إن الدولة المصرية تنجح في اهم اختبار حقيقي بنسبة 82% وانتصار جديد للدبلوماسية المصرية وفشل آخر يسجل للمنظمات الحقوقية والعفو الدولي ، لافتًا إلى أن الوفد المصري قدّم شرحاً وافياً للتوصيات التي تقدمت.





وأضاف أيمن نصري خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر قناة "الحياة" إن الحوار دار لمدة 3 ساعات وهو حوار تفاعلي بعد ما اتكلم كل عضو لمدة 50 ثانية، وبدأ يرد على الأسئلة هذه المداخلات، مشيرًا إلى أن التقارير استندت على 14 محوراً مهمًا وهو الذي نفذ بهم 246 توصية أهمهم حقوق المدنية والسياسية وتمكين المرأة سياسياً.



