حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمحيط المساجد في الشرقية.. صور

شنّت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، برئاسة الشيخ زكريا الخطيب، وكيل الوزارة يرافقه الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل المديرية ومدير الإدارة الهندسية ومدير الشئون القانونية بالمديرية حملة لإزالة الإشغالات والتعديات، بمحيط المسجد الكبير بمنطقة الصاغة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بالتعاون مع رئاسة حي الزقازيق ومديرية الأمن .





قامت الحملة بإزالة المخالفات والتعديات ورفع كفاءة المنطقة ورفع المخالفات الناتجة عن عملية الإزالة، وذلك استكمالا للحملات التي تقوم بها مديرية الأوقاف في محيط المساجد لإزالة الإشغالات والتعديات وحرصا على الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي.



