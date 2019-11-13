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برلمان

رئيس حزب المصريين عن السماح لإخواني حضور جنازة والده: لفتة إنسانية

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 10:53 م
صدى البلد
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أسامة علي
أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بسماح وزارة الداخلية، للإخواني محمود حسين جمعة علي، مراسل قناة الجزيرة الفضائية، بالخروج من محبسه بسجن القاهرة بطرة لحضور مراسم جنازة والده.

وأكد "أبو العطا"، في بيان له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على بناء الإنسان ودمج كل من لم يشارك أو تلوث يده بدماء فى بناء الوطن والحفاظ على مقدراته، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدل على أن الدولة تعامل المواطنين أفضل معاملة.

وطالب رئيس حزب "المصريين"، بدمج هؤلاء المسجونين المفرج عنهم بموجب عفو رئاسي في المجتمع، حفاظا على مصر بالكامل لدعم الاستقرار في المرحلة المقبلة.

وفي لفتة إنسانية، سمحت وزارة الداخلية، للإخواني محمود حسين جمعة علي، مراسل قناة الجزيرة الفضائية، بالخروج من محبسه بسجن القاهرة بطرة برفقة الحراسة اللازمة؛ لأداء صلاة الجنازة، وحضور مراسم دفن والده المتوفى بمسجد الصحابة – زاوية أبومسلم – مركز أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، بحضور أفراد أسرته، وعدد من المشيعين.
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