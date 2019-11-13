مصير مشترك.. تقرير يبرز العلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات.. شاهد

عرضت فضائية " إكسترا نيوز"، تقريرا يرصد تاريخ العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات اليوم والتي تستغرق يومين.



وأكد التقرير، أن مصر والإمارات تربطهما علاقات وثيقة قائمة على التكاتف والدعم المشترك، في القضايا الإقليمية لا سيما محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، وتعتبر الزيارات المتبادلة بين القادة في مصر والإمارات من أهم علامات قوة العلاقات، حيث قام الرئيس السيسي بعدة زيارات للإمارات والتقى بقيادات وتم التباحث في العلاقات والتشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام ومتابعة جهود مكافحة الإرهاب.



وأوضح التقرير أن ولي عهد أبو ظبي قام بعدة زيارات إلى مصر وبحث الجانبان آخر تطورات الأوضاع الإقليمية لا سيما في ضوء أحداث الخليج، وعلى صعيد السياسة الخارجية شهدت السنوات الأخيرة تنسيقا حيال القضايا في المنطقة وهناك تقارب في الرؤى والمواقف السياسية .



ولفت التقرير إلى أنه في أبريل 2018 شهدنا فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك بمشاركة عناصر القوات البحرية والجوية لكل من مصر والإمارات بالمياه الإقليمية المصرية، وفي مارس 2017 بدأت فعاليات التدريب المصري الإماراتي زايد 2 بمشاركة قوات بحرية وجوية من البدلين.



وأضاف التقرير، أن العلاقات الثنائية تشهد تقاربا وتعاونا بعد ثورة الثلاثين من يونيو، وتحتل الإمارات المركز الأول دوليا وعربيا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وتأتي الإمارات ضمن أكبر 5 دول مستوردة للسلع المصرية.

