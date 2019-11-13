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توك شو

برونسون: سجون أردوغان كانت تعاملني كإرهابي

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:41 م
القس الأمريكي أندرو
القس الأمريكي أندرو برونسون
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البهى عمرو
قال القس الأمريكي أندرو برونسون، إنه كان موجودًا فى أحد السجون التركية وكان عليه حراسة مشددة، وعندما سألت لماذا قالوا إننى إرهابي شديد الخطورة.

وأضاف القس الأمريكي أندرو برونسون، فى أول لقاء خاص يعرض ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى: حراس سجن أردوغان كانوا يعاملونني على أننى إرهابي وكانت القضية للضغط على أمريكا لتسليم جولن.

وأشار القس الأمريكي أندرو برونسون، إلى أنه هدّد بأن زوجته ستعود للسجن وساحرم من أبنائي، إذا لم تقوم امريكا بالافراج عن جولن.

وأوضح، القس الأمريكي أندرو برونسون، الهدف مما كانت تقوم به تركيا هو إذلال الإدارة الامريكية، وتصدير صورة للعالم بأن أردوغان يستطيع أن يفعل أى شيء.
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