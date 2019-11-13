استشاري طب نفسي: كارتون توم وجيري يحرض على العنف بين الأطفال

قال الدكتورة أميرة زكي استشاري طب نفسي، إن أفلام كرتون "توم وجيري" الأقدم والأكثر مشاهدة بين كل الأطفال، والطفل لا يدرك الفارق بين الواقع والخيال ويعتبر ما يحدث في الكرتون قدوة له.



وأضافت أميرة زكي في تصريحات تليفزيونية، :" أفلام كرتون توم وجيري تحرض على العنف لأن الطفل يقلد خطط الكارتون من أجل إيذاء الغير".



وتابعت أميرة زكي:" هناك العديد من أفلام الكارتون بعيدة عن الثقافة المصرية والشرقية، والتي تنقل بعض العادات والتقاليد السلبية السيئة وبعض الإيحاءات الجنسية".



وأكملت أميرة زكي:" نطلب من الأباء والأمهات من متابعة أبنائهم والتعرف على نوعية الكرتون التي يشاهدونها".

