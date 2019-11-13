ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري طب نفسي: كارتون توم وجيري يحرض على العنف بين الأطفال

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:45 م
توم وجيري
توم وجيري
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتورة أميرة زكي استشاري طب نفسي، إن أفلام كرتون "توم وجيري" الأقدم والأكثر مشاهدة بين كل الأطفال، والطفل لا يدرك الفارق بين الواقع والخيال ويعتبر ما يحدث في الكرتون قدوة له.

وأضافت أميرة زكي في تصريحات تليفزيونية، :" أفلام كرتون توم وجيري تحرض على العنف لأن الطفل يقلد خطط الكارتون من أجل إيذاء الغير".

وتابعت أميرة زكي:" هناك العديد من أفلام الكارتون بعيدة عن الثقافة المصرية والشرقية، والتي تنقل بعض العادات والتقاليد السلبية السيئة وبعض الإيحاءات الجنسية".

وأكملت أميرة زكي:" نطلب من الأباء والأمهات من متابعة أبنائهم والتعرف على نوعية الكرتون التي يشاهدونها".
AdvertisementS

ترشيحاتنا

حريق ايتاى البارود.. نائب البحيرة يكشف آخر تطورات الوضع

خطأ ليفربول .. البدرى يكشف كواليس جديدة عن إصابة محمد صلاح

30 نوفمبر | الحكم على المقاول الهارب محمد علي بتهمة النصب

القصة الكاملة لـ حشرة الذباب المنزلي.. لماذا أتى | وكيف نواجهه

ريال مدريد يبدي إعجابه بـ مصطفى محمد.. والزمالك ينتظر العرض الرسمي

رسميا .. الاتحاد الإنجليزى يقرر إيقاف نجم مانشستر سيتى بسبب تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفقة الحبيب.. ياسمين الخطيب تتألق بحقيبة أحمد زكي

هنتعشى إيه النهارده.. شوربة بطاطس بالذرة وساندوتش تونة بالمايونيز

بـ حذاء غريب.. دنيا بطمة بإطلالة تثير فضول متابعيها