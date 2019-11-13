لجنة برلمانية تطالب النواب بالتنسيق خلال تقديم مشروعات القوانين المتشابهة

طالب النائب عبد الفتاح يحيى امين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الامانة العامة بالبرلمان بالتنسيق بين كافة أعضاء المجلس من حيث مشاريع القوانين المقدمة للجان لمناقشتها، لافتا إلى ان اغلبية النواب يتقدمون بمشاريع قوانين اغلبها لخدمة نفس الهدف.



وتابع عبد الفتاح يحيى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" قائلا:" اقدر تمام التقدير حرص السادة أعضاء مجلس النواب على اداء دورهم الخدمى والتشريعى، ولكن كثرة مشاريع القوانين بالرغم من تشابهها تمثل ضغطا على عمل اللجان النوعية بالمجلس عند مناقشتها وهناك يأتى دور الامانة العامة فى التنسيق بين اعضاء البرلمان.



وأضاف امين سر لجنة القوى العاملة:هناك العديد من مشاريع القوانين غاية الاهمية التى ينتظر حسمها خلال دور الانعقاد الخامس والاخير بمجلس النواب، وبالتالى ضغط عمل اللجان بمشاريع قوانين متشابهة أمر غير ضرورى، لافتا إلى أن لجنة القوى العاملة ستناقش خلال اجتماعها المقبل عددا من طلبات الاحاطة ومشاريع القوانين الخاصة بنقل موظفى الصناديق العامة على الموازنة العامة للدولة.