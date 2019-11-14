البرامج الثقافية تختفى من الفضائيات.. رئيس التلفزيون الأسبق: الإعلام تحول من خدمة لـ سلعة.. جمال الشاعر: غيابها زاد من أنتشار الأفكار المتطرفة .. وأكاديمي يطالب الفضائيات بالنظر للجانب التوعوي

مؤسس قناة النيل الثقافية يوضح سبب تراجع الدعم عنها بعد ثورة يناير

ورئيس التلفزيون الأسبق: تحول الإعلام من خدمة لـ سلعة وراء غياب البرامج الثقافية وأكاديمي يدعو الفضائيات بالاهتمام بالبرامج الثقافية لأهميتها في ترسيخ الوعي





غابت بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة الماضية نوعية البرامج الثقافية من الشاشات الفضائية المصرية، كما تراجع بشكل كبير أداء ومشاهدات قناة النيل الثقافية، إحدى قنوات ماسبيرو الحكومية بسبب ضعف المحتوى المقدم عليها وهو ما حذر منه خبراء الإعلام، مؤكدين أن البرامج الثقافية لها أهمية خاصة في تكون سلوك المجتمع وترسيخ القيم.





قال الدكتور سامى الشريف، رئيس التلفزيون الأسبق، إن الإعلام هدفه الأول هو تقديم خدمة للمشاهد، ولكن مع ظهور القطاع الخاص ودخوله فى منافسة مع الإعلام الحكومى تحول الأمر من الخدمة العامة لسلعة تجارية.





وأضاف الشريف فى تصريحات لـ صدى البلد، أن تحول الإعلام من خدمى لتجارى كان له أثر كبير فى غياب البرامج التوعوية من شاشات الفضائيات ومنها البرامج التعليمية والثقافية وبرامج الأطفال، وذلك لكونها برامج تحتاج لميزانيات ضخمة بعكس البرامج السطحية التى تقدم بميزانيات أقل،ولديها حملات إعلانية كبيرة ، موضحًا أن المتحكم الأول الان فى إختيار محتوى البرامج هم المعلنون وليست الفضائيات كما يتصور البعض .





وتابع رئيس التلفزيون الأسبق، أن الإعلام له دور فى تشكيل وعى المشاهد وما تكرار ظهور نوعية البرامج "الضحلة" فى المحتوى، تغير وعى المشاهد وأصبحت متطلباته بعيدة عن المحتوى الهادف، وبالتالى أصبح المشاهد يتجه لتلك البرامج ومن ثم بعد المعلن عن الاتجاه للترويج لمحتواه على البرامج الثقافية واتجه للبرامج السطحية، مشيرًا إلى أن ذلك هو السبب الأساسى فى البعد عن البرامج الثقافية على الفضائيات المصرية .









من جانبة قال الإعلامى جمال الشاعر، مؤسس ورئيس قناة النيل الثقافية الأسبق، إن الإعلام تحول من رسالته الأساسية وهي تقديم خدمة للمشاهد لـ سلعة تجارية لا يسعى القائمون عليها سوى للربح فقط.





موضحًا ان هذا الأمر السبب الرئيسى فى إختفاء البرامج بشكلها الثقافى عن الشاشات الفضائية وذلك نظرًا لتحكم المعلنين فى شكل المحتوى المقدم على الفضائيات.





وأضاف الشاعر فى تصريحات لـصدى البلد، ان البرامج الثقافية لها دور كبير فى تشكل الوعى وزيادة الثقافة لدى المشاهد، مؤكدًا ان غيبها خلف وراءه فراغا لدى المشاهد وهو ما يجعل هناك فرصة لملء هذا الفراغ بالأفكار المتطرفة، لذلك على القائمين على الفضائيات المصرية مراعاة الجانب الإجتماعى ودورهم فى تشكيل وعى المجتمع.





وتابع ، أن قناة النيل الثقافية منذ تأسيسها كان لها دور كبير وكان لديها مكتبة ثقافية لا مثيل لها فى الوطن العربى لدرجة ان بعض الدول العربية طلبت منى محاكاتها وتقديم نفس شكلها فى بلادهم، ولكن الوضع تغير بعد ثورة 25 يناير حيث تحول الدعم بشكل كامل للتغطية الإخبارية وهو ما ضعف من الدعم المقدم لها.





موضحًا ان الإعلام بشكل عام حياة ولابد ان يمثل كل الفئات ومتطلبات المشاهد وعلى الإعلام والقائمين عليه أن يدركوا دورهم المجتمعى وأن يعوا ان الإعلام ليس للربح فقط.





كما قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الأعلام بجامعة القاهرة، أن قناة النيل الثقافية مازالت تقدم محتوى ثقافى محترم ومهنى، ولكن ينقصها التطوير فى شكل المحتوى ليواكب التطور المطلوب لجذب المشاهد .





وأضاف أستاذ الإعلام، ان البيئة الثقافية فى الوقت الحالى أختلفت بشكل كبير عن الماضى وهو ما ضعف من ظهور المحتوى الأدبى والثقافى على شاشات الفضائيات ، مشيرًا أن العصر الذهبى لظهور صالون العقاد لا يجب مقارنته بالعصر الحالى ولكن على الإعلام دور كبير فى تشكل الوعى الثقافى والأدبى لدى المشاهد ، مشيرًا ان الإعلام عليه دور كبير فى تشكل وعى المواطن وليس العكس .





وطالب علم الدين القائمون على القنوات الفضائية بتخصيص جزء من أوقات برامجهم للجانب الثقافى بجانب البرامج الإخبارية والترفيهيه، موضحًا أن الفضائيات والإعلام بشكل عام عليه دور كبير فى ترسيخ الثقافة والقيم الأدبية لدى المجتمع فضلًا عن التعريف بحضارة مصر الكبيرة من خلال تلك البرامج والحفاظ على الهوية الثقافية ، مؤكدًا ان القنوات الفضائية فى معظمها لا تهتم بتسليط الضوء على الحضارة المصرية وهو امر فى منتهى الخطورة .



