الجمعة.. افتتاح المركز الدولى للفنون بقصر المانسترلي

قال المايسترو هشام جبر مدير المركز الدولى للفنون بقصر المانسترلي ان برنامج المركز هذا الموسم يبدا في نوفمبر وينتهي في فبراير القادم ويتضمن اكثر من ٢٥ فاعلية فنية وثقافية من بينها حفلات يوم الخميس الاول من كل شهر في متحف ام كلثوم الموجود بالقصر لاغنيات كوكب الشرق وتقدمها الفنانات مروة ناجي ومي فاروق ورحاب ، وهناك محاضرات في التذوق الفني والموسيقى الكلاسيكية تبدأ يوم ٢٣ نوفمبر الجاري بالمركز ، اضافة الى استضافة فرق موسيقية من دول العالم المختلفة وعدد من الفنانين المصريين الذين حققوا نجاحا فى اوربا مثل اميرة سليم التي تفتتح حفلات الموسم غدا وتقدم اغنيات من اوبرتات عالمية مثل روميو وجوليت وحلم ليلة صيف .



اضاف جبر ان برنامج الفعاليات في موسم الشتاء بالمركز الدولي للفنون يتضمن عروضا سينمائية تبدا بفيلم " لما بنتولد " اخراج تامر عزت ويعقب العرض ندوة مع فريق العمل بالفيلم ، وهناك ايضا ورش موسيقية بين فنانين مصريين واجانب وغيرها من الفعاليات التي نأمل ان ترضى اذواق رواد المركز وتضيف لمسيرة الفن في مصر وتفيد هواة الفن والموسيقى .

يعقد الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية والمايسترو هشام جبر مؤتمرًا صحفيًا فى السادسة مساء غدا الجمعة لإعلان تدشين وافتتاح "المركز الدولى للفنون" بقصر المانسترلى بمنيل الروضة ، حيث يتم الإعلان عن برنامج الموسم الأول والذى يضم كافة الفنون، بالإضافة إلى تقديم ندوات ومحاضرات فنية وثقافية .يعقب المؤتمر تقديم أولى حفلات المركز حيث يستضيف السوبرانو "أميرة سليم" بمصاحبة عازفة البيانو الفرنسية " بسكال روزيه"..