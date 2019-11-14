برلماني: التقدم الواضح في مجال حقوق الإنسان يحسب للدولة

قال صبحي الدالي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن التقدم الواضح في مجال حقوق الإنسان بمصر خلال هذه الفترة يحسب للقيادة السياسية وكل الجهات المختصة بهذا الشأن.





وأكد النائب صبحي الدالي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن لجنة حقوق الانسان بالبرلمان تفعل دورها الرقابى من خلال العديد من الزيارات الميدانية المستمرة، للتأكد أنه يتم تطبيق حقوق الإنسان بمفهومها الواسع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.





وأوضح النائب صبحي الدالي، أنه المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم، من الواجب أيضًا أن يؤدوا واجباتهم، لان هذا هو سبيل التقدم والتنمية.





وأقر مندوبو وفد اليونان، خلال فعاليات المراجعةِ الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر، بجنيف، بالتحديات التى تواجهها مصر، منذ الاستعراض الدورى الشامل السابق، مؤكدين ترحيبهم بالأطر التى وضعها دستور 2014 لحماية حقوق الإنسان.





وأوضح مندوبو وفد اليونان، أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، أنهم يقدرون جهود مصر تجاه اللاجئين وخاصة اللجوء السياسي".





كما رحب وفد كينيا بأعضاء وفد مصر لهذه الدورة الثالثة، مشيدين بالخطوات المتخذة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، موصين بوضع سن للزواج أقله 18 عاما، ووضع برامج تدريبية لتمكين المرأة.





كما أشاد وفد ألبانيا باستضافة مصر لعدد كبير من اللاجئين على أراضيها، و رحب وفد كوت ديفوار بحرارة بوفد مصر، موجها له الشكر على تقديره وأشاد بجهود الحكومة المبذولة فى متابعة تنفيذ التوصيات السابقة ، كما هنأ مصر على تعزيز القوانين لحقوق الإنسان ولا سيما إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.





من جانبه أوصي وفد العراق بزيادة برامج التثقيف والتدريب فى مجال حقوق الإنسان، مرحبا بالخطوات التى اتخذتها حكومة مصر فى خطة الإصلاح الاقتصادى الكاملة، فيما أوصى وفد البحرين بمواصلة مكافحة التحرش الجنسى والعنف ضد المرأة وزيادة عدد وحدات الحماية والمختصين فى هذا الشأن، ومواصلة التعاون مع مكتب المفوضية السامية لتعزيز استقلال القضاء، مشيدا بالمنهجية المتكاملة فى إعداد تقرير الحكومة المصرية.



