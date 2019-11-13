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تعليم

محمود صديق يتفقد كليات جامعة الأزهر بقنا وسوهاج والأقصر

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:52 م
الدكتور محمود صديق
الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر لقطاع الوجه القب
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محمد شحتة
أجرى الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر لقطاع الوجه القبلي جولة تفقدية بكليات القطاع للوقوف على استقرار العملية التعليمية ومستوى الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات.

شملت الجولة كليات اللغة العربية بجرجا بمحافظة سوهاج، إضافة لتفقده لكليتي الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا، والدراسات الإسلامية والعربية للبنين بقنا، كما قام بجولة تفقدية لكلية البنات الأزهرية بمحافظة الأقصر.

ووجه نائب رئيس الجامعة عمداء الكليات بالاهتمام بالطلاب والطالبات، وتهيئة بيئة مناسبة لتحصيل العلوم النافعة، موجها أبنائه الطلاب والطالبات الاهتمام بدراستهم والالتزام بحضور محاضراتهم أولًا، وأن يُسَخِروا عقولهم لما فيه منفعة مستقبلهم وبناء الوطن الذي ينتظر عطاءهم، ناصحا إياهم بالرجوع لأخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة ولتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وشدد على ضرورة الالتزام بأنظمة وتعليمات الجامعة وإلى إبداء ملاحظاتهم سواء من خلال كلياتهم أو من خلال الحديث المباشر إدارة الكلية وأساتذتهم.

وأكد صديق أن الجامعة في إطار توجيهات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تسعى بكل وسيلة ممكنة أن تمثل البيت الثاني لهم، ولجميع منتسبيها، ودعاهم إلى البحث عن المعرفة أينما كانت سواء الموجودة في الكتب أو إلكترونيًا، وأن يكونوا منتمين لهذه الجامعة التي منحتهم هويتها، وبأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف سواء على مقاعد الدراسة أو عند تخرجهم ليكونوا منبر علم ومشعل ثقافة والارتقاء بالأداء لرفعة الوطن واسم الجامعة.

وشكر نائب رئيس الجامعة إدارة الكليات على ما وقف عليه من انتظام العملية التعليمية وانتظام المحاضرات وتهيئة قاعات الدراسة، وإدماج الطلاب مع الهيئة التدريسية.

رافق نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط المحاسب أحمد عباس، الأمين العام المساعد للفرع، وكان في استقبالهم عمداء ووكلاء الكليات الأربع .

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