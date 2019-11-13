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فن

نشاط فني مكثف لـ حسام حبيب | تفاصيل متنوعة

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:12 م
محمد صبحي
يعيش النجم حسام حبيب حالة من النشاط الفني المكثف خلال الفترة الحالية حيث يعكف علي اختيار اغاني ألبومه الجديد بمشاركة عدد من أصدقائه المقربين من الشعراء والملحنين وذلك لإطلاق الألبوم في موسم صيف ٢٠٢٠ .

كما وقع إختيار حبيب علي اغنية جديدة بعنوان "متغير" حيث من المقرر أن يتم تصويرها خلال الأيام القليلة القادمة خارج مصر لتكون مفاجأة خاصة لمحبيه.

وللمرة الأولى يشارك حبيب كعضو لجنة تحكيم برنامج مواهب ضخم مع الكابو حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة ومن إنتاج سينيرجي.

ومع نهاية شهر نوفمبر الجاري يحيي حسام حبيب حفلا غنائيا ضخما لطلاب احدي الجامعات الدولية بالقاهرة الجديدة من تنظيم المنتج وليد منصور الذي تتولي شركتة إدارة أعماله تحت إشراف وائل المصري مدير إدارة Management we الخاصة بالشئون الإدارية والفنية لنجوم الأغنية.
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