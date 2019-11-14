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تعليم

كفر إبراش الأزهري يفوز ببطولة الجمهورية لكرة اليد

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 01:52 ص
كفر ابراش يفوز ببطولة
كفر ابراش يفوز ببطولة الجمهورية لكرة اليد على مستوى المعاهد
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محمد شحتة
فاز فريق كرة اليد بمعهد كفر ابراش النموذجى، بالمركز الأول ببطولة الجمهورية لكرة اليد، بإشراف مدربة الفريق الأستاذة ايمان صبري عتمان، وتم تكريم الفريق من الدكتورة نوال حسنى رئيس الإدارة العامة لرعاية الشباب والرياضة بالأزهر.

واحتفل معهد كفر ابراش الأزهري النموذجى، بقرية كفر ابراش بمشتول السوق بمنطقة الشرقية الأزهرية، بالمولد النبوي الشريف وكذلك حصول المعهد على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد وتكريم حفظة القرآن الكريم.

وحصل معهد كفر ابراش النموذجى، على ضمان الجودة التعليم للمرحلة الابتدائية وكذلك مرحلة رياض الأطفال ويجري حاليا الاستعداد للحصول على ضمان الجودة في المرحلة الاعدادية.

حضر الحفل، الدكتور محمد السروى، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية والدكتور أحمد ماضي مدير التعليم النموذجى، والدكتورة سحر عتمان عضو مجلس النواب، والدكتور محمد كركور الأستاذ بجامعة الأزهر، وعدد من القيادات التنفيذية والمحلية والشعبية.
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