ورش وعروض فنية وقوافل للأطفال بثقافة مطروح

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة مطروح، حيث قدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية عرضًا فنيًا بالنادى الاجتماعى، وأقامت ثقافة المرأة بالفرع ورشة لتصنيع وحدات إضاءة من النسيج، حيث يتم تعليم كيفية صنع وحدات الإضاءة بمراحل تصنيعها من النسيج، إلى جانب ورشة للتطريز الوبرى لتعليم الطالبات كيفية استخدام الأصواف فى التطريز على الأقمشة وتستمر حتى 16 نوفمبر الجارى بمدرسة السيدة عائشة.





نظمت قوافل ثقافية وفنية للأطفال، الأولى بمدرسة شماس بمدينة برانى والثانية بمدرسة المقتلة بمدينة برانى، حيث تضمنت مجموعة من الورش الفنية، الأولى فى الرسم، الثانية فى المسرح، الثالثة فى تقنيات نسيج بالورق، الرابعة فى الخيامية، الخامسة فى الحلى والاكسسوار، السادسة فى الحكى التفاعلى، السابعة والأخير فى الفنون التشكيلية بالقماش.



