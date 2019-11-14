ثقافة الحوار في الفكر الإسلامي ببيت أطسا بالفيوم



أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث نفذت مكتبة جرفس الفرعية ورشة فنية بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف بمدرسة جرفس الإعدادية لعمل لوحات عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، إلي جانب اكتشاف المواهب في الرسم والغناء وإلقاء شعر وكتابة القصة، كما نفذت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم ورشة فنية عن المولد النبوي بالتعاون مع قسم الفنون التشكيلية لرسم عروسة المولد والعادات والتقاليد المتبعة في هذه المناسبة.



عقدت مكتبة سيلا الفرعية محاضرة بعنوان "دور الفلاح في بناء المجتمع" لمحمود محمد وتحدث عن دور الفلاح وذكر أنه دور كبير يوفر للمجتمع كل شيء من محاصيل وخضروات زراعية وانه دور شاق جدا علي المجتمع ان يكرم دور الفلاح المصري في المجتمع وان نقدر تعبه الذي يبذله من أجل المجتمع.



أعدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة فنون تشكيلية بالتعاون مع مدرسة بني عثمان الإعدادية ومدرسة منشية عطيفة تضمنت رسومات عن كيفية ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ عليها والتي تفاعل معها الطلاب، بعد ذلك قاموا بجولة تفقدية داخل المكتبة للوقوف على أهمية الأنشطة وكذلك ظهور إبداعاتهم في بعض المجالات مطالبين بتكرار مثل هذه الزيارات، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بطامية ورشة فنية بمكتبة الطفل لعمل منحوتات خشبية قام بها الفنان ماهر فريح بمشاركة مدرسة الشهيد محمد أبو شقره الثانوية العسكرية بنين بطاميه وتفاعل الطلاب مع الورشة ووعدوا بزيارة المكتبه والمشاركة بالورشة.



نظم بيت ثقافة اطسا محاضرة بعنوان "ثقافة الحوار في الفكر الإسلامي" بمركز شباب دانيال للشيخ خالد عطا الله من الأزهر الشريف تحدث في عن ثقافة الحوار سواء في العمل أو الأسرة وفي المجتمع وأوضح ان لبدا وان يكون هناك حوار بين أفراد المجتمع حتي يصبح مجتمعا ناجحا وان الرسول صلى الله عليه وسلم حقنا علي ثقافة الحوار، كما نفذ البيت ثقافة ورشة فنون تشكيلية واكتشاف مواهب بمدرسة دفنو التجريبة لغات وذلك لاكتشاف المواهب وتعليم التلاميذ الرسم والفنون التشكيلية وتم عمل بعض اللوحات المعبرة عن عروسة المولد وعن العادات المتبعة في هذه المناسبة وذلك باستخدام الأقلام الرصاص والألوان الخشبية والورق.