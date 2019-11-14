برلماني: الدولة تقوم بإصلاح داخلى مجتمعى على مستوى حقوق الإنسان

قال النائب محمود رشاد حبيب،عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الفترة الأخيرة فى مصر تشهد تقدما كبيرا للغاية فى ملف حقوق الإنسان بمفهومه الكبير الاقتصادى والاجتماعى.





وأشار محمود حبيب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد "، إلي أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تقوم بكل المهام المنسوبة إليها علي أكمل وجه و حريصة دائما على عمل جولات ميدانية فى كافة سجون مصر، مضيفا أنهم يهتمون بكل المجالات الخاصة بحقوق الإنسان من اجتماعية واقتصادية.





وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان، أن هذا الجهد في سبيل تنمية وإصلاح المجتمع من الداخل وليس فقط لتحسين مظهر البلاد أمام الدول الأجنبية.





وأقر مندوبو وفد اليونان، خلال فاعليات المراجعةِ الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر، بجنيف بالتحديات التى تواجهها مصر منذ الاستعراض الدورى الشامل السابق، مؤكدين علي ترحيبهم بالأطر التى وضعها دستور 2014 لحماية حقوق الإنسان.





وأوضح مندوبو وفد اليونان، أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، أنهم يقدرون جهود مصر تجاه اللاجئين وخاصة اللجوء السياسي".





كما رحب وفد كينيا بأعضاء وفد مصر لهذه الدورة الثالثة، مشيدين بالخطوات المتخذة لحماية حقوق الإنسان والحريات الاساسية، موصيين بوضع سن للزواج أقله 18 عاما، ووضع برامج تدريبية لتمكين المرأة.





كما أشاد وفد ألبانيا باستضافة مصر لعدد كبير من اللاجئين على أراضيها، و رحب وفد كوت ديفوار بحرارة بوفد مصر، موجها له الشكر على تقديره وأشاد بجهود الحكومة المبذولة فى متابعة تنفيذ التوصيات السابقه ، كما هنأ مصر على تعزيز القوانين لحقوق الإنسان ولا سيما إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.





من جانبه أوصي وفد العراق بزيادة برامج التثقيف والتدريب فى مجال حقوق الإنسان، مرحبا بالخطوات التى اتخذتها حكومة مصر فى خطة الإصلاح الاقتصادى الكاملة، فيما أوصى وفد البحرين بمواصلة مكافحة التحرش الجنسى والعنف ضد المرأة وزيادة عدد وحدات الحماية والمختصين فى هذا الشأن، ومواصلة التعاون مع مكتب المفوضية السامية لتعزيز استقلال القضاء، مشيدا بالمنهجية المتكاملة فى إعداد تقرير الحكومة المصرية.



