أوركسترا القاهرة السيمفوني يعزف المهرجون احتفالاً بـ الإيطالي لـ يونكافللو

احتفالًا بالموسيقار الايطالى روجيرو ليونكافاللو، يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى بالتعاون مع المعهد الثقافى الإيطالى بالقاهرة حفلًا بقيادة المايسترو فيليبو آرليا ومشاركة المغنيين السوبرانو ريناتا فاري، التينور جاني ليتشيزى- فيديريكو بوطاطسو، الباريتون ليوناردو لوبيز لينارس - فرانتشيسكو بايوكي مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينيريا وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 15 نوفمبر على المسرح الكبير.
يتضمن البرنامج الاوبرا الشهيرة المهرجون التى كتبها روجيرو ليونكافاللو فى قالب الكونشيرتو وتضم فصلين وتدور في احدى قرى جنوب إيطاليا حول شخصية ممثل متجول يكتشف خيانة زوجته الأصغر سنا مع صديقه ويخطط للانتقام وتتوالى الأحداث.
يشار ان روجيرو ليونكافالو ولد فى نابولى عام 1857، ويعد أحد المؤلفين الرئيسيين للمدرسة الواقعية في الأوبرا ، بدأ دراسته فى المعهد الموسيقى وهو فى التاسعة من عمره، كما درس علوم التأليف الموسيقي مع لاورو روتشي، وضع أول أعماله الأوبرالية "تشاترتون" في التاسعة عشرة من عمره وظهر خلاله قوة إدراكه وثقافته حيث اطلع على الكثير من مؤلفات الأدب العالمى جامعًا بذلك بين اللغة والموسيقى، وفي عام 1892 كتب أوبرا المهرجون التى حققت نجاحًا كبيرًا وانتشرت بسرعة كبيرة وأصبحت من أشهر الأعمال الأوبرالية وبسببها حقق المؤلف شهرة واسعة .