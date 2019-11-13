أوركسترا القاهرة السيمفوني يعزف المهرجون احتفالاً بـ الإيطالي لـ يونكافللو

احتفالًا بالموسيقار الايطالى روجيرو ليونكافاللو، يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى بالتعاون مع المعهد الثقافى الإيطالى بالقاهرة حفلًا بقيادة المايسترو فيليبو آرليا ومشاركة المغنيين السوبرانو ريناتا فاري، التينور جاني ليتشيزى- فيديريكو بوطاطسو، الباريتون ليوناردو لوبيز لينارس - فرانتشيسكو بايوكي مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينيريا وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 15 نوفمبر على المسرح الكبير.





يتضمن البرنامج الاوبرا الشهيرة المهرجون التى كتبها روجيرو ليونكافاللو فى قالب الكونشيرتو وتضم فصلين وتدور في احدى قرى جنوب إيطاليا حول شخصية ممثل متجول يكتشف خيانة زوجته الأصغر سنا مع صديقه ويخطط للانتقام وتتوالى الأحداث .



